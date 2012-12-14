85 درصد تهرانیها از خدمات بهداشتی و درمانی رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر لاریجانی در حاشیه مراسم افتتاح بخشهای زایمان و تخت های ویژه بیمارستان شهید ضیاییان تهران گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده میزان رضایتمندی مردم تهران از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان 85 درصد رسیده است.



وی افزود: از هر بیماری که از مراکز درمانی تهران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند مرخص می شود در مدت یک تا 3 روز با آنها تماس می گیریم و میزان رضایتمندی آنان را از خدمات انجام شده گروه پزشکی و پرستاری و خدماتی این مراکز جویا می شویم.



لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه در 85 درصد موارد بیماران از این خدمات رضایت کامل دارند و موارد دیگر نیز به سرعت پیگیری و مشکلات آن رفع می شود.



وزیر بهداشت صبح جمعه بخش جدید زایمان و 12 تخت ویژه بیمارستان شهید ضیاییان در منطقه ابوذر (فلاح) تهران را افتتاح کرد.