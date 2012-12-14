85 درصد تهرانیها از خدمات بهداشتی و درمانی رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر لاریجانی در حاشیه مراسم افتتاح بخشهای زایمان و تخت های ویژه بیمارستان شهید ضیاییان تهران گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده میزان رضایتمندی مردم تهران از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان 85 درصد رسیده است.
وی افزود: از هر بیماری که از مراکز درمانی تهران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند مرخص می شود در مدت یک تا 3 روز با آنها تماس می گیریم و میزان رضایتمندی آنان را از خدمات انجام شده گروه پزشکی و پرستاری و خدماتی این مراکز جویا می شویم.
لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه در 85 درصد موارد بیماران از این خدمات رضایت کامل دارند و موارد دیگر نیز به سرعت پیگیری و مشکلات آن رفع می شود.
وزیر بهداشت صبح جمعه بخش جدید زایمان و 12 تخت ویژه بیمارستان شهید ضیاییان در منطقه ابوذر (فلاح) تهران را افتتاح کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از رضایتمندی 85 درصدی مردم تهران از خدمات بهداشتی درمانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر لاریجانی در حاشیه مراسم افتتاح بخشهای زایمان و تخت های ویژه بیمارستان شهید ضیاییان تهران گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده میزان رضایتمندی مردم تهران از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان 85 درصد رسیده است.
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