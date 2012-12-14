  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

کنفرانس ملی مدیریت فناوری برگزار می شود

کنفرانس ملی مدیریت فناوری برگزار می شود

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس با هدف به اشتراک گذاری تجارب ملی و بین المللی موفق در حوزه مدیریت فناوری توسط انجمن مدیریت فناوری ایران و با همکاری سازمانهای مختلف 26 تا 27 آذرماه امسال و همزمان با هفته پژوهش در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برپا می شود.

همزمان با برپایی این کنفرانس، نمایشگاه توانمندی های فناورانه ملی با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه بنگاهها و سازمان‌های مختلف در بخش‌های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و خدمات فناورانه نیز برپا می‌شود.

مراسم افتتاحیه این کنفرانس با حضور دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر منوچهر منطقی معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع هوایی، مهندس حمیدرضا امیری نیا رئیس مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری های ریاست جمهوری و نیز جمعی از مدیران، کارشناسان و متخصصان این حوزه برپا می شود.

کد مطلب 1765870

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