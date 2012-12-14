با شرکت در همه پرسی به قانون اساسی جدید مصر رای منفی می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمدین صباحی" عضو جبهه نجات ملی از مخالفان محمد مرسی در گفتگو با اسکای نیوز اظهار داشت : پیش نویس قانون اساسی جدید خطر بزرگ برای وحدت ملی مصر به شمار می رود.



وی اظهار داشت این قانون اساسی جدید، ، شکاف میان ملت مصر را تقویت می کند.



وی از وضعیت کنونی مصر به سبب اصرار مرسی بر تصویب قانون اساسی که مصریها درباره آن توافق ندارند، ابراز نگرانی کرد و گفت ما برای لغو این قانون با گفتن کلمه "نه" تلاش خواهیم کرد.



وی افزود ما در همه پرسی با "نه" به عنوان یکی از شیوه های لغو این قانون اساسی شرکت می کنیم.



محمد البرادعی رئیس حزب الدستور هم از مرسی خواست همه پرسی درباره قانون اساسی را به تعویق اندازد.



به گزارش مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، وی اعلام کرد همه پرسی باطل است، ما قبل و بعد از همه پرسی برای لغو پیش نیس قانون اساسی تلاش خواهیم کرد.



اسکای نیوز همچنین از نگرانی روزنامه نگاران و هنرمندان از پیش نویس قانون اساسی در مصر خبر داد.