بزرگترها در شب یلدا راجع به وقایع قیام امام حسین(ع) صحبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته منطقه خیرآباد ورامین افزود: روز دوشنبه 27 آذر مصادف با ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) به روایتی است؛ امام محمد باقر (ع) از فرصت پیش آمده یعنی ضعف حکومت بنی امیه بیش ترین بهره را برد و "جهاد علمی" خویش را آغاز کرد.

وی با اشاره به شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح(ره) در 27 آذر و روز وحدت بیان داشت: از جمله ویژگیهای ایشان، توجه ویژه به جوانان بوده است؛ به فکر جوانها بود و در محفلهایش سفارش می کرد که "بدون تردید جوانان، سرمایه های مملکت و ملت ها هستند و هرگاه جوانان راه ترقی را طی نکرده و منحرف شدند، نه تنها خودشان سقوط می کنند، بلکه ملتهای خود را هم سقوط می دهند".

باید جوانان را دریابیم و آنها را در مشکلات یاری رسانیم

امام جمعه خیرآباد ورامین ادامه داد: باید جوانان را دریابیم و آنها را در مشکلات یاری رسانیم، درباره شهید مفتح جملاتی که مقام معظم رهبری نوشتند، کافی است و در دفتر یادبودش چنین می نویسد "یاد شهید عزیز، آن روحانی پر جد و جهد و صبور، آن مبلغ دانا و سخنور، آن مبارز شجاع و خستگی ناپذیر و آن شخصیت متواضع و محبوب گرامی باد".

وی با اشاره به 25 آذر روز پژوهش گفت:مشکلات موجود کشور با تکیه بر علم و پژوهش قابل حل است، امید است با توجه بیشتر به أمر پژوهش شاهد رفع مشکلات کشور باشیم.

حجت الاسلام محسن زاده با اشاره به یکشنبه 26 آذر ماه روز حمل و نقل و رانندگان اضافه کرد: این روز، روز قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان و دیگر دست اندرکاران و شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای کشور بوده و فرصتی مناسب برای بازنگری نیازها و مشکلات این بخش است.

وی تصریح کرد: این روز به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل نقل جاده ای کشور و برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل نقل و تلاش رانندگان در اقتصاد ایران زمین به نام "روز حمل نقل و رانندگان" انتخاب شده است.

به اهداف اصولی و خواسته های اصلی مردم در انقلاب مصر توجه شود

امام جمعه خیرآباد ورامین با نگاهی به آخرین تحولات در دنیا گفت: مصر در حالی به دومین سالگرد سرنگونی نظام مبارک نزدیک می شود که این کشور در روزهای اخیر با مجموعه ای از ناآرامیها همراه شده است و بر اساس دستورات جدید مرسی از سرگیری محاکمه مبارک و عاملان کشتار مردم، بر کناری دادستان کل مصر، افزایش اختیارات رئیس جمهور و... مشاهده می شود، البته مرسی اعلام کرده است که ضمن تأکید بر اجرای سیاستهایش، این اختیارات موقت بوده و پس از برگزاری انتخابات قانون اساسی، لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در سوم آذر ماه در اقدامی غیر منتظره، طی حکمی دادستان مصر را برکنار کرد و اصلاحیه ای به پیش نویس قانون اساسی اضافه کرد که براساس آن، رئیس جمهور از اختیارات فرا قانونی برخوردار می شد.

حجت الاسلام محسن زاده عنوان داشت: یکی از تبعات سوء تصمیم نسنجیده مرسی این شد که عناصر وابسته به رژیم سابق به طور جسورانه و طلبکارانه در صحنه سیاسی مصر ظاهر شدند و به جولان دادن پرداختند؛ پس از قیام، مردم به گوشه ای رانده شده بودند و در طول دو هفته گذشته به طور گسترده ای در خیابانها حضور پیدا کردند که این منابع همچنین از خوشحالی "حسنی مبارک" رئیس رژیم سابق از تحولات اخیر خبر داده اند.

وی افزود: طبق اصلاحیه مذکور، هیچ مرجع و نهادی اجازه مخالفت با دستورات و تصمیمات رئیس جمهور را نداشت و در واکنش به اقدامات مرسی، دو دیدگاه موافق و مخالف مشاهده می شود که نتیجه آن نیز صف بندی این طیفها در خیابانهاست که تا کنون نیز چندین کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است و برخی از اقدامتات مرسی واقعاً توجیح ندارد.

پیمان ننگین "کمپ دیوید" ضربه بزرگی به آرمان فلسطین و منافع درازمدت جهان اسلام وارد کرد

امام جمعه خیرآباد ورامین یادآور شد: تقدیم جایزه توسط مرسی به "بیوه انور اسادات" رئیس جمهور اخوانی مصر در حالی از سادات تمجید و تقدیر می کند که به گواه تاریخ، سادات نه تنها حکومت استبدادی در مصر بر قرار کرد، بلکه با انعقاد پیمان ننگین "کمپ دیوید" ضربه بزرگی به آرمان فلسطین و منافع درازمدت جهان اسلام وارد کردند.

وی اضافه کرد: تأکید چندین باره مقامات دولت جدید بر پایبندی به پیمان کمپ دیوید و ادامه مناسبات دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، بدون اینکه به افکار عمومی مصر مجال نظر دادن در این باره داده شود در ادامه همان رفتارهای سئوال برانگیز اخوانیها قرار دارد.

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: اگر می خواهید از این بحران رها شوید باید به اهداف اصولی و خواسته های اصلی مردم در انقلاب توجه شود؛ تجدید نظر در پیمان سازش با رژیم صهیونیستی، در پیش گرفتن راهکارهای علمی بدون ملاحظه در کمک رسانی به ملت فلسطین به دلیل جایگاه ویژه جغرافیایی و سیاسی مصر، اتخاذ سیاستهای معقول در مسائل منطقه از جمله در سوریه و دوری از قدرت طلبی و انحصارگرایی از مواردی است که می تواند اخوان المسلمین را در جایگاه یک گروه سیاسی اسلامی و انقلابی قرار دهد و مرسی از این بحران نجات یابد.

دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از نظام سوریه

وی با اشاره به حرکتهای سازماندهی شده 22 ماه گذشته در سوریه که در ماههای اخیر به بحران تبدیل شده است، گفت: برخی ممکن است بگویند که چرا جمهوری اسلامی از نظام سوریه حمایت می کند؟ دلایل حمایت از جمهوری اسلامی را می توان در محورهایی خلاصه کرد که نزدیک ترین متحد عربی،جنگ تحمیلی، راه اندازی و تقویت جبهه مقاومت وضدیت با رژیم صهیونیستیاز جمله این محورهاست.

امام جمعه خیرآباد ورامین افزود: اطمینان وجود دارد که نظام سوریه در میان مدت سقوط نخواهد کرد، شاید این نظام تضعیف شود یا به لحاظ بین المللی فشارهای بیشتری بر آن وارد آید، ولی حاکمیت آن در سوریه برقرار خواهد ماند و نتیجه این وضع این است که برانگیزه های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی آن افزوده خواهد شد و این موضوع، قطعاً به تعمیق توان محور مقاومت خواهد انجامید که واجد ارزش حیاتی برای انسان است.

شب یلدا فرصتی برای عجین شدن جوانان برای حفظ حرمتهای ماه محرم

وی اظهار داشت: در روز پنجشنبه 30 آذر فرصت مناسبی است که به بهانه طولانی ترین شب سال به دیدن پدر و مادرها برویم، صله ی رحم و گفتگو کنیم و از حال هم با خبر شویم، بسیار خوب و شایسته است گاهی مناسبتهای دینی و ایرانی با هم تلاقی می کنند؛ امسال در شب یلدا با خانواده دورهم جمع شویم و بهتر است، بزرگترها راجع به وقایع قیام امام حسین(ع) صحبت کنند و فراموش نکنند که اگر دوست دارند، فرزندانی دوستدار خاندان نبوت داشته باشند، باید از همان کودکی شروع به آموزش آنها کنند.

حجت الاسلام محسن زاده در پایان گفت: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند "اَدِّبوا اَولادَکُمْ عَلى ثَلاثِ خِصالٍ؛ حُبِّ نَبیِّکُمْ و حُبِّ اَهْلِ بَیْتِهِ وَ عَلى قِراءَةِ الْقُرآنِ" یعنی "فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت کنید؛ دوستی پیامبرتان و دوستی اهل بیتش و تلاوت قرآن"؛ این روزها بهترین فرصت است تا حال و هوای خانه مان به گونه ای باشد که عشق به امام حسین(ع) و حفظ حرمتهای این ماه با جان فرزندانمان عجین شود.