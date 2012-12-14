  1. عناوین کل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

خوروش در گفتگو با مهر:

حاج صفی یک قدم تا سپاهان فاصله دارد/ احمدی به دنبال رضایت‌نامه

حاج صفی یک قدم تا سپاهان فاصله دارد/ احمدی به دنبال رضایت‌نامه

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم سپاهان اصفهان گفت: منتظر هستیم تا باشگاه تراکتورسازی تبریز رضایت نامه حاج صفی را صادر کند زیرا تاملی خوبی با این باشگاه داشتیم.

رسول خوروش در گفتگوباخبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت : بازی خیلی خوبی بود وخوشحالم که به مرحله بعد صعود کردیم زیرا ما برنامه ویژه ی برای جام حذفی داریم

وی ادامه داد : ما طی جلسه ی که کرانچار داشتیم همه مصمم هستند تا در این رقابت های جام حذفی به مقام قهرمانی برسیم وهم چنان جز مدعیان اصلی این جام باشیم.

سرپرست تیم سپاهان با اشاره به پیوستن رحمان احمدی به این تیم اضافه کرد : رحمان احمدی علاقه مند به حضور در سپاهان است واگر باشگاه سایپا راضی شود و رضایت نامه این بازیکن را صادر کنند این بازیکن را جذب خواهیم کرد.

وی در مورد حضور احسان حاج صفی نیز افزود :با تاملی که با باشگاه تراکتورسازی تبریز داشتیم وچون این باشگاه خواهر خوانده باشگاه سپاهان است به احتمال زیاد قرار شد که این بازیکن از نیم فصل دوم در اختیار باشگاه سپاهان قرار گیرد ورضایت نامه این بازیکن صادر شود.

کد مطلب 1765875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید