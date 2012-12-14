رسول خوروش در گفتگوباخبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت : بازی خیلی خوبی بود وخوشحالم که به مرحله بعد صعود کردیم زیرا ما برنامه ویژه ی برای جام حذفی داریم

وی ادامه داد : ما طی جلسه ی که کرانچار داشتیم همه مصمم هستند تا در این رقابت های جام حذفی به مقام قهرمانی برسیم وهم چنان جز مدعیان اصلی این جام باشیم.

سرپرست تیم سپاهان با اشاره به پیوستن رحمان احمدی به این تیم اضافه کرد : رحمان احمدی علاقه مند به حضور در سپاهان است واگر باشگاه سایپا راضی شود و رضایت نامه این بازیکن را صادر کنند این بازیکن را جذب خواهیم کرد.

وی در مورد حضور احسان حاج صفی نیز افزود :با تاملی که با باشگاه تراکتورسازی تبریز داشتیم وچون این باشگاه خواهر خوانده باشگاه سپاهان است به احتمال زیاد قرار شد که این بازیکن از نیم فصل دوم در اختیار باشگاه سپاهان قرار گیرد ورضایت نامه این بازیکن صادر شود.