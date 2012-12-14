گلزنی من برای سپاهان مهم نیست/ به دنبال قهرمانی هستیم

محمدرضا خلعتبری در گفتگوباخبرنگار مهر با اشاره به بازی عصر پنچشنبه تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت : خیلی بازی خوبی بود وخوشحالم که توانستیم پیروز میدان باشیم وبه مرحله بعد صعود کنیم .

وی ادامه داد : من اوایل حضورم در سپاهان دوره بدنسازی را پشت سر نگذاشته بودم وبخاطر همین با تیم زیاد هماهنگ نبودم اما رفته رفته با تیم هماهنگ شدم وخدا را شاکرم که برای سپاهان گلزنی کردم .

هاجم تیم سپاهان اصفهان اضافه کرد : برای من فرقی ندارد که گلزنی میکنم یا نه بارها نیز گفتم که مهم موفقیت سپاهان است تا مانند سال های گذشته قهرمان شویم .