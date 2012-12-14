گلزنی من برای سپاهان مهم نیست/ به دنبال قهرمانی هستیم

محمدرضا خلعتبری در گفتگوباخبرنگار مهر با اشاره به بازی عصر پنچشنبه تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت : خیلی بازی خوبی بود وخوشحالم که توانستیم پیروز میدان باشیم وبه مرحله بعد صعود کنیم.
وی ادامه داد : من اوایل حضورم در سپاهان دوره بدنسازی را پشت سر نگذاشته بودم وبخاطر همین با تیم زیاد هماهنگ نبودم اما رفته رفته با تیم هماهنگ شدم وخدا را شاکرم که برای سپاهان گلزنی کردم.
هاجم تیم سپاهان اصفهان اضافه کرد : برای من فرقی ندارد که گلزنی میکنم یا نه بارها نیز گفتم که مهم موفقیت سپاهان است تا مانند سال های گذشته قهرمان شویم.
وی در مورد شرایط تیم سپاهان در نیم فصل دوم افزود :مسلما شرایط سختی در پیش رو داریم زیرا هر تیمی که روبه رو سپاهان قرار میگیره با انگیزه برد وبه عنوان قهرمان به این تیم نگاه می کنند اما ما هم تمام تلاشم میکنم زیرا به هماهنگی کامل رسیدیم وآماده قهرمانی هستیم.
نظر شما