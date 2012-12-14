انقلاب های منطقه باید آسیب شناسی شود/ برملایی چهره خون آشام تروریستها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار جمعی از اساتید و نخبگان کشورهای مختلف جهان که برای شرکت در اجلاس اساتید داشگاه‌های جهان و بیداری اسلامی به تهران آمده بودند، اظهار داشت: ایشان بیداری اسلامی را عمیق و گسترده خواندند و ضرورت آسیب شناسی انقلابها را یادآور شدند.

وی افزود: اگر انقلابیون منطقه حد فاصل خود با استکبار جهانی را مشخص نکنند، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا آنان را فریب خواهد داد و با لبخند حرکتهای انقلابی آنان را به کام نابودی خواهد کشاند و آنان را زیر سلطه شرورانه خود نگه خواهد داشت.

شرط اصلی موفقیت در راه حرکت جامعه به سمت سعادت، اخلاص و هوشیاری است

حسینی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار شرط اصلی موفقیت برای حرکت جامعه به سمت سعادت و نجات را اخلاص، هوشیاری، شجاعت، کار و تلاش و نداشتن طمع بیان کردند.

وی بیان داشت: انقلابیون منطقه و کشورهای اسلامی باید اهل بصیرت باشند و باید درک کنند که چرا غرب قیام آنان را "بهار عربی" می خواند و از به کار بردن عنوان بیداری اسلامی در این زمینه هراس و امتناع دارد.

امام جمعه ابرکوه با اشاره به حوادث سوریه اظهار داشت: سوریه همچنان کانون بحران ساخته شده به دست آمریکا و اسرائیل است و هفته گذشته به منظور زمینه سازی برای حمله گسترده نظامی به این کشورغربی ها گروهای تروریستی معارض را مسلح به سلاحهای شیمیایی کردند تا در وقت مناسب از این سلاح ممنوعه استفاده کنند و در برابر آن، حکومت دمشق را متهم به قصد استفاده از سلاح شیمیایی کردند تا زمینه حمله پیشگیرانه را فراهم کنند.

چهره خون آشام تروریست ها با قتل عام یک روستای علوی نشین بیش از پیش مشخص شد

حسینی افزود: در راستای اقدامات دیوانه وار و در تازه ترین قتل عام، 300 نفر از اهالی یک روستای علوی نشین را که حامی دولت بودند، کشتند و دیروز هم چهره این خون آشامان بیش از پیش برملا شد و تعدادی از دانش آموزان بی گناه را به خاک وخون کشیدند و در این زمینه جوامع بین المللی هنوز عکس العملی نشان نداده اند.

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به حوادث لبنان گفت: می خواهند فتنه سوریه را به لبنان هم بکشانند و شیخ فتنه سلفی ها که مورد حمایت عربستان و قطر و اسرائیل است با شیعیان و حزب الله اعلام جنگ کرده است و خلاصه شمال و جنوب لبنان را تحت فشار قرار داده اند و سلاحهای زیادی توسط گروه مزدور 14 مارس در بین اهل سنت و مسیحی ها توزیع می شود تا حاکمیت این کشور را با فتنه مذهبی در معرض تهدید قرار دهند.

اشاره به سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه و بیان مناسبت های ماه صفر دیگر سخنان خطیب جمعه ابرکوه در نماز جمعه این هفته بود.