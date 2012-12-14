حمایت کشورمان از گسترش تفکر اسلامی در جهان/عقب ماندگی ها باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز و قبل از خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به عنوان یک الگو در سراسر جهان مطرح است و به همین دلیل نیز دشمن تلاش می کند با توطئه های مختلف در مقابل این تفکر و حرکت اسلامی ایستادگی کند.

وی با اشاره به ویژگی های برجسته انقلاب اسلامی در کشورمان گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حرکت های ارزشمندی با الگوگرفتن از این نظام الهی در سراسر جهان شکل گرفت و امروز نیز به برکت وجود این تفکر است که حرکت های اسلامی در خاورمیانه شکل گرفته و پایه های استکبار را به لرزه درآورده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری این نهضت عظیم که تنها در راستای احیاء ارزشهای اسلامی بود باعث شد که مردم سایر کشورهای جهان نیز به خود آمده و برای رسیدن به اهداف و آرمان های دین مبین اسلام تلاش های جدی را آغاز کنند که نمونه عینی و بارز آن نیز شکل گیری حرکت های انقلابی در کشورهای عربی و مسلمان منطقه طی دو سال اخیر است.

وی با تاکید بر اینکه امروز دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی به دلیل انرژی هسته و این جور مسائل نیست، یادآور شد: دشمن از نفوذ و گسترش انقلاب اسلامی در هراس است و این انرژی هسته ای را بهانه قرار داده است چرا که اگر ادعای آنها درست بود با رژیم غاصب صهیونیستی مقابله می کردند که دارای کلاهک های بیشمار هسته ای و اتمی است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه ایران اسلامی از بدو پیروزی تاکنون حمایت از ملت های مظلوم و مسلمان را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: حمایت ایران اسلامی از کشورهای مختلف مسلمان تنها در راستای تقویت این دین الهی است و به همین دلیل است که کشورمان ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین از بدو پیروزی انقلاب تاکنون هزینه های بیشماری را متحمل شده است.

وی عنوان کرد: امروز دشمن به دلیل مقابله با نظام اسلامی، حمایت کشورمان از دولت سوریه را بهانه قرار داده و اعلام می کند ایران از دولت شیعه سوریه حمایت می کند که باید در جواب گفت ایران اسلامی از ملت مظلوم فلسطین نیز که اهل سنت هستند حمایت کرده و از سایر حرکت های اسلامی شکل گرفته در منطقه از مصر و لیبی گرفته تا فلسطین حمایت می کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به حرکت های رو به رشد کشورمان برای رسیدن به موفقیت های بیشتر در عرصه های مختلف، یادآور شد: امروز دشمن سعی می کند با تحریم و مقابله با ایران اسلامی از نفوذ و گسترش تفکر و فرهنگ اسلامی در سایر کشورها جلوگیری کند و این رسالت و وظیفه اقشار مختلف مردم را برای مقابله با این توطئه ها بسیار سنیگن می کند و آنها باید در این مسیر حرکت کرده و برای رسیدن به قله های رفیع نیز تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علیرغم کسب موفقیت های ارزشمند در عرصه های مختلف طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ولی کشورمان نقاط ضعف و کمبودهای جدی نیز دارد، افزود: باید با بهره برداری از ظرفیت های موجود در راستای رسیدن به شرایط بهتری برنامه ریزی و تلاش شود.

حجت الاسلام پورمحمدی موفقیت های ارزشمند جوانان ایران اسلامی را در عرصه های مختلف یکی از ظرفیت های اصلی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: امروز جوانان ایران اسلامی با تکیه بر توانمندی های خود حرکت های عظیم علمی را آغاز کرده اند و باید با تمام توان آنها را حمایت کرد.

وی وجود ضعف در دستگاه ها و ادارات دولتی را برای خدمت گذاری بهتر به اقشار مختلف مردم یکی از مسائل مهم کشور دانست و افزود: مردم ما در شرایط مختلف رشادت های زیادی را انجام داده اند و به همین دلیل نیز امروز وظیفه مدیران است که با نهایت تلاش و جدیت به آنها خدمت گذاری کنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور جبران عقب ماندگی ها در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورتی که بتوانیم به خوبی برنامه ریزی کرده و از ظرفیت های در اختیار خوب استفاده کنیم زمینه برای رفع این مشکلات و کمبودها نیز فراهم می شود.