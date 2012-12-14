وخامت حال امام جمعه بهشهر در مصلی/ اعزام آیت الله جباری به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید صابر جباری امروز جمعه 24 آذر ماه در پی کسالت جسمی به بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر منتقل و در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری است.



در حال حاضر وضع عمومی وی مساعد است و بنابر گفته اعضای ستاد به زودی به منزل منتقل می شود.



اقامه نماز جمعه امروز در شهرستان بهشهر در خطبه دوم انجام نشد و نماز جماعت به امامت حجت الاسلام سید جواد حسینی رکاوندی نماینده ولی فقیه در سپاه گلوگاه و سخنران بخش احکام ستاد اقامه نماز شهرستان بهشهر اقامه شد.



آیت الله جباری نخستین امام جمعه شهرستان بهشهر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، همچنان نماز جمعه این شهرستان به امامت وی برگزار می شود.



خبر کامل از وضعیت بهبودی امام جمعه بهشهر متعاقبا ارسال می شود.