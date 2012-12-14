تقوای الهی زمینه ساز سلامت جامعه/بیداری اسلامی در منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نماز جمعه امروز سنندج اظهار داشت: فلسفه اصلی احکام و دستورات الهی تقوا است و به همین دلیل است که توجه به این مهم و داشتن آن از سوی افراد مختلف باعث می شود که جامعه دارای سلامت در حوزه های مختلف باشد.

وی ادامه داد: زمانی که فرد در جامعه اسلامی دارای ویژگی و صفت تقوا باشد در نتیجه کمتر به سمت و سوی گناه کشیده می شود و این روند زمینه را برای سلامت بیشتر افراد فراهم کرده و در نهایت جامعه دارای سلامت بوده و این وضعیت باعث می شود که دستورات الهی و دینی به بهترین شکل ممکن اجرایی شوند.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به الگوی عینی فرد با تقوا در دین مبین اسلام گفت: حضرت امام حسین (ع) به دلیل داشتن تقوا حاضر شد در کربلا حضور پیدا کند و برای احیاء دین مبین اسلام جان خود و همرزمانش را تقدیم کند و امروز ما مسلمانان باید این شخصیت بزرگ در دین مبین اسلام را الگوی خود قرار دهیم.

وی نبودن تقوا در جامعه را باعث نابودی و فنای آن جامعه عنوان کرد و افزود: امروز توطئه های متعدد دشمن برای رواج و تبلیغ بی تقوایی در جامعه است و به همین دلیل نیز مردم باید آگاه و هوشیار بوده و در راستای مقابله با توطئه های دشمن و همچنین عمل به دستورات دین مبین اسلام در صحنه حضور داشته باشند.

ماموستا راستی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه امروز سنندج با اشاره به توطئه های متعدد دشمن در راستای رسیدن به اهداف شوم خود به ویژه در میان کشورهای اسلامی بیان کرد: امروز دشمن سعی می کند با بهره گیری از ابزارها و برنامه های متعدد به اهداف خود دست یابد که در این بین هوشیاری و بیداری مردم در کشورهای اسلامی برای مقابله عملی با آن یک نیاز لازم و ضروری است.

وی گفت: ترویج اسلام آمریکایی و همچنین تلاش برای گسترش بی هویتی در بین نسل جوان از جمله اهداف دنیای استکبار است چرا که آنها از گسترش اسلام در کشورهای دیگر منطقه هراس دارند و سعی می کنند که سلطه و سیطره خود را در کشورهای مختلف به ویژه در منطقه ادامه دهند.

امام جمعه موقت سنندج بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه را زمینه ساز تحکیم پایه های این دین الهی در سراسر جهان عنوان کرد و یادآور شد: انتظار می رود که با هوشیاری مردم کشورهای مختلف این بیداری اسلامی ادامه داشته باشند چرا که مردم آگاه و هوشیاری بوده و دیگر حاضر نیستند تحت سلطه کشورهای بیگانه باشند.

ماموستا راستی در پایان با بیان اینکه بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه بر اساس الگوگرفتن از نظام اسلامی بود، اظهار داشت: این بیداری اسلامی ثابت کرد که مردم سایر کشورهای مسلمان نیز با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران به دنبال عزت و آزادگی خود هستند.

قبل از خطبه های نماز جمعه امروز سنندج، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سخنرانی کرد.