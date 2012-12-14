کوهدشت میزبان سوگواره عکس محرم/ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این سوگواره که در مجتمع فرهنگی هنری امید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کودشت برگزار شد به پنج نفر از عکاسان برتر که آثار آن ها از سوی هیئت داوران انتخاب شده بود جوایزی اهدا شد.

شاهین رضایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت در این سوگواره با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوعات عاشورا در این منطقه گفت: "گل مالی" در لرستان آیینی ست که ریشه در باورهای بومی این منطقه دارد که به زیبایی برای سرور و سالار شهیدان اجرا می شود.

رضایی با تاکید بر ضرورت معرفی این سنت با ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری، بیان داشت: یکی از محاسن این سوگواره ها ثبت آیین های زیبای این منطقه است که باید مورد پشتیبانی هرچه بیشتر قرار گیرد.

بنابر این گزارش در پایان سوگواره عکس محرم شهرستان کوهدشت از امامعلی امرایی و حسن بگ نظری از پیشکسوتان عرصه عکاسی استان تقدیر شد.

همچنین فرشید گراوند، بیات آزادبخت، زهرا امرایی، نازملک قنبرنژاد و مرتضی خدایگان به عنوان نفرات برتر این سوگواره از سوی هیئت داوران انتخاب و معرفی شدند.

در حاشیه برگزاری این سوگواره عکس نمایشگاهی از آثار منتخب عکاسان شرکت کننده نیز دایر شد.