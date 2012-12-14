روشن شدن روز شمارهای احداث بزرگراه امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مالدار با بیان این مطلب اظهار داشت : این سه روزشمار از جمعه 24 آذر 91 ، عدد 162 را تا پایان احداث بزرگراه و افتتاح آن نشان می دهند .

وی در خصوص دلیل انتخاب مکان های مذکور برای نصب روزشمار گفت : پل آغاز ، ابتدای مسیری است که احداث امتداد بزرگراه امام علی(ع) از محل آن شروع شده است. پل محلاتی نیز تنها تقاطع 3 سطحی در این بزرگراه است. بزرگراه آزادگان نیز معبر بسیار مهم و ترانزیتی است.

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن تاکید بر اهمیت نصب روزشمار بر پروژه های عمرانی گفت : هر سه مکان نصب روزشمارها در نقاط پرترددی هستند که شهروندان به خوبی می توانند روزشمار احداث بزرگراه را رصد کنند.این روزشمارها شهروندان را در جریان دقیق اجرای عملیات عمرانی قرار می دهد.

مالدار همچنین با بیان اینکه 10 تقاطع از مجموع 25 تقاطع این بزرگراه چندی پیش مورد بهره برداری قرار گرفت تصریح کرد : تا پایان سال قسمتی از مسیر بزرگراه امام علی (ع) به همراه تعدادی از تقاطع های آن آماده بهره برداری خواهند شد.



