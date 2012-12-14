اسرائیل زخم خورده با تنفس مصنوعی زنده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهدشبستری در خطبه نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: اسکتبار جهانی از ترس گسترش بیداری اسلامی در جهان ، در صددند تا اسرائیل زخم خورده را برای بار دیگر زنده کنند؛ ولی باید بدانند که سخت در اشتباه بوده و هرچه سریعتر دست از حمایت این رژیم منفور بردارند.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی دارای امتداد بوده و با تلاش های دشمنان اسلام منحرف نخواهد شد ، تصریح کرد: در کشورمان گه گاهی می بینیم که به جای استفاده از واژه ی بیداری اسلامی از واژه ی بیداری انسانی استفاده می شود که جای بسی تعجب دارد و نمی دانیم که این افراد از اسلام چه دیده اند که می خواهند به هر نحوی اسلام را کنار بگذارند ، البته که ماهیت این افراد مشخص است.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی همان احیای انسانیت و شرافت انسانی است که باید همواره به مکتب اسلام تأکید کرده و به فکر مکتب انسان ساز اسلام باشیم چراکه تمام ارزش های انسانی را می توان در اسلام پیدا کرد.

امام جمعه تبریز در ادامه به تحولات مصر و سوریه اشاره کرد و گفت: مزدوران آمریکایی در دور جدید از وقایع رخ داده در این کشور ها ، حمایت آشکار خود را از تروریست ها نشان دادند ، درحالی که همواره دم از ضدتروریست می زنند.

وی ادامه داد: این تروریست ها در سوریه ده ها کودک و زنان بی گناه را بدون دلیل قتل عام می کنند و آمریکا ، اسرائیل ، عربستان ، قطر و ترکیه ، دولت رسمی سوریه را محکوم کرده و این تروریست ها را حمایت می کنند.

آیت الله شبستری از مجامع بین المللی به ویژه کنفرانس اسلامی خواست تا در خصوص ترورهای انجام یافته توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشور سوریه که در خط مقدم اسلام قرار دارد ، سکوت مرگبارشان را بشکنند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: دو بال علم و دین به انسان سعادت اوج پرواز می دهد و باید دانشگاهیان و حوزویان با دست در دست هم گذاشتند باعث پیشرفت جامعه شده و بر عمران و آبادی آن تلاش مضاعفی انجام دهند.