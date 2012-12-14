مدیر جدید آموزش و پرورش پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش پلدختر که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری ارشاد پلدختر برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش نهادی فرهنگی و انسان ساز است و معلمان امانت داران بزرگ در این امر خطیر هستند.

محمد باقر گودرزی افزود: مدیر و مدیریت در اسلام، خدمتگزاری صادقانه، عشق خدمت به مردم و به عنوان تکلیف و امانتی در دست مسئولین است و ما باید از این سمت ها به گونه ای استفاده کنیم که موجبات رشد جامعه را فراهم کند.

وی گفت: نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش را در فرآیند توسعه منطقه دارد و مبنای آن نیز تربیت نیروی انسانی سالم و متعهد است و مدیریت اداره آموزش و پرورش به دلیل اهمیت کار تعلیم و تربیت، مسئولیتی خطیر است و باید به دور از مسائل جناحی به تربیت دانش آموزان بیندیشیم.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از تلاش محمد علی هادی پور سرپرست و علی محمودوند مدیر قبلی آموزش و پرورش پلدختر تقدیر و بهمن دیناروند را به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش پلدختر معرفی کرد.