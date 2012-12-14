کادرفنی سپاهان از عملکردم راضی است/ قصد جدایی ندارم

محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی عصر پنچشنبه تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بودم و خوشحالم که امروز توانستیم فولاد را در خانه شکست دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در مورد شایعات پیرامون جدایی‌اش از سپاهان و مصاحبه‌های اخیر خود ادامه دادمن در ابتدای فصل نتوانستم آنگونه که باید برای سپاهان به میدان بروم و در این تیم زیاد بازی به من داده نمی شد به همین دلیل ناراحت بودم و همین مسئله باعث افت من شده بود.

مهاجم سپاهان بیان داشت: به هر حال با توجه به اینکه من یکی از بازیکنان تیم ملی بودم، از این نیمکت‌نشینی ناراحت بودم و قصد جدایی از این تیم را داشتم اما حالا به ترکیب اصلی بازگشته‌ام وبا بازیطهای خوبی که انجام دادم هم کادرفنی وهم مدیرعامل باشگاه از عملکردم راضی هستند.

وی با اشاره به شرایط تیم سپاهان در آینده ادامه داد : مطمن باشید با بازی های خوبی که انجام میدهیم هم می توانیم قهرمان جام حذفی شویم وهم قهرمان لیگ برتر زیرا سپاهان پتانسیل قهرمانی دارد.