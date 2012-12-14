مسئولیت کرسی خوشگذرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق عاشوری در خطبه‌های این هفته بندر سیراف اظهار داشت: یکی از اصولی که می‌توان در مقاتل سیدالشهدا(ع) استفاده کرد و نام برد، ترفیع هدف است.

وی با عنوان این مطلب که ترفیع هدف جهان شمول است، افزود: مصداق بارز ترفیع هدف انا لله و انا الیه راجعون است. ترفیع هدف برابر با کمال مطلق است.

امام جمعه سیراف خاطرنشان کرد: ترفیع هدف، تجلیگاه وحدت حقه حقیقیه و نگرش انسان کامل و نگاه اهل دل به خداست.

عاشوری ترفیع هدف را دارای آثاری از جمله بهره‌وری اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: انقلاب اسلامی ما یکی از مصادیق بهره‌وری اجتماعی و ماحصل قیام امام حسین(ع) و محرم و صفر است.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود به مناسب‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: شنبه هفته پیش رو به عنوان روز پژوهش است که لازم است به همه اندیشمندان، پژوهشگران و محققین متعهد کشور تبریک بگوییم.

خطیب جمعه سیراف با اشاره به این روایت که قلم علما از خون شهدا بالاتر است، افزود: دین اسلام برای پژوهش و علم اهمیت ویژه و وافری قائل است.

وی ضمن تبریک روز ولادت امام باقر (ع)خاطرنشان کرد: شیعیان باید از سیره علمی و عملی این امام عظیم‌الشان استفاده وافری را ببرند.

عاشوری همچنین با اشاره‌ به شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: این روز بزرگ، یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) است.

وی بیان کرد: باروری این پیوند مقدس با خون شهیدانی همچون مطهری، مفتح، بهشتی، باهنر و صدها روحانی و دانشگاهی شهید آبیاری شده است.

خطیب جمعه سیراف گفت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این است که هر دو گروه علمی به صورت هماهنگ و متحد و هم‌سو به تدبیر امور ملت و جامعه اسلامی بپردازند.

وی اضافه کرد: وحدت فکری، وحدت عملی، احترام متقابل و گسترش فضای دوستی و صمیمیت بین این دو مرکز، ایجاد مجتمع مشترک حوزوی و دانشگاهی، ایجاد شورای علمی و اداری مشترک و مبادله نیروی فکری و علمی از جمله راه‌های به وجود آمدن هرچه بیشتر وحدت حوزه و دانشگاه است.

عاشوری تکامل علم، نا امیدی دشمنان، شتاب در روند پیشرفت و همچنین همکاری و نگاه مثبت را از جمله دستاوردهای وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد.

وی با اشاره برگزاری اجلاس جهانی اساتید دانشگاه و بیداری اسلامی طی روز 20 و 21 آذر در مرکز همایش‌های صدا و سیمای ایران گفت: این اجلاس مهم با حضور بیش از 300 تن از اساتید برجسته جهانی برگزار شد؛ شکی نیست که اساتید دانشگاه در بیدار کردن مردم علیه ظلم و استبداد بسیار تلاش کرده‌اند.

امام جمعه سیراف با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد آرامش در کشور تصریح کرد: کشور باید آرام باشد. مسائلی که باعث ایجاد تنش می‌شود باید از آن دوری شود؛ هرکس در هرجای کشور بخواهد آرامش را به هم بزند، پایبند به ولایت نیست و هر برنامه تنش‌زا خلاف ولایت است.

عاشوری با اشاره به سخنان هفته گذشته استاندار گفت: مشکل از بودجه و از تهران نیست، بلکه مشکل از کم‌کاری برخی مسئولین است؛ لذا همه مسئولین وظیفه قدم گذاشتن در این راستا را دارند و باید بدانند که صاحب اصلی این انقلاب مردم هستند.

وی تصریح کرد: مسئولیت، کرسی خوشگذرانی، راحت طلبی و صرفا یک مقام نیست بلکه جایی برای خدمت به مردم است لذا مسئولین باید برای رفع مشکلات اقتصادی و ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و مذهبی مردم گام بلند بردارند.