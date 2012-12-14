پژوهش در دانشگاه ها نهادینه شود/ تاکید شهید مفتح به وحدت حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر باغستان با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت امام باقر(ع)، اظهار داشت: امام باقر(ع) امامی بود که سالها مکتبی تشکیل داد و در دانشگاه شاگردان زیادی داشت.

وی به وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کرد و افزود: باید این وحدت حفظ شود، همان طور که شهید مفتح به این مهم تاکید فراوانی داشت و در راستای آن اقداماتی را انجام داد.

پژوهش در دانشگاه ها نهادینه شود



این مسئول در ادامه به فرا رسیدن روز پژوهش نیز تاکید و عنوان کرد: باید این مهم در دانشگاه ها، حوزه ها، مدارس و مراکز آموزشی نهادینه شود و مسئولان آن را مهم بشمارند.

پاشاکی ادامه داد: اگر علم به صورت عملی اجرا شود، نتایج مطلوبی را در پی دارد و باعث توسعه می شود.

سیر انسان سیر تکاملی است



امام جمعه شهر باغستان شهرستان شهریار همچنین در خطبه های اول نمازجمعه این هفته باغستان در مورد سیر الی الله که در همه آیات قرآن کریم و روایات معصومان به آن اشاره شده، نکاتی را بیان کرد و یادآور شد: عالم و مخلوقات سیر دارند و سیر انسان سیر تکاملی است.

وی با اشاره به اینکه انسانها سه دسته هستند، اضافه کرد: دسته اول صراط المستقیم و به گفته قرآن، مقربان درگاه پروردگار هستند، دسته دوم راه را پیدا کرده اند اما از روی عناد به راه درست نمی روند و دسته سوم مغضوب علیه هستند که راه درست را پیدا نخواهند کرد.