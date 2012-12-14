به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست صمیمی خود با اصولگرایان استان قم در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در جلسه که حزب موتلفه اسلامی چگونه در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: ما در حال بررسی با اصولگرایان و جبهه پیروان خط امام و رهبری هستیم و با روحانیت هم در حال بحث و گفتگو هستیم که نتیجه قطعی را اعلام خواهیم کرد تا با وحدت کامل عرض ادب کنیم.
وی در پاسخ سئوالی پیرامون دخالت دولت در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه در برخی رسانهها گفته شده، رئیس جمهور ادعا کرده که با سفر به شهرهای مختلف برای مشایی رای جمع می کند اظهار کرد: از این حرفها زیاد گفته میشود ولی دولت نمیتواند و نباید در انتخابات دخالت کند چون دخالت دولت به منزله جرم و خلاف سوگند رئیس جمهور است.
بادامچیان اضافه کرد: البته رئیس جمهوری هم اعلام کرده که هیچ گونه دخالتی در انتخابات نخواهد کرد.
نایب رئیس حزب موتلفه اسلامی با جابجایی قدرت بین مدودف و پوتین در روسیه اشاره کرد و افزود: در روسیه مدودف همه کاره کشورش بود اما در کشور ما رئیس جمهور همه کاره نیست، بلکه ما ملت حاضر در صحنه، ولی فقیه عادل و قانون اساسی داریم و دولت نباید در انتخابات دخالت کند.
بادامچیان گفت: فردی در روزنامه دولتی نوشته که مذهبیها و علما نمیفهمند احمدینژاد پدیده تاریخی است. مصیبت بزرگ حرفهای همین آدمهاست که ادعا میکنند احمدی نژاد در هزاره سوم نظیر ندارد.
وی ادامه داد: برخیها ادعا میکنند که تمامی دولت های بعد از انقلاب هیچ کاری نکردهاند و همه کارها در همین 7 سال انجام شد.
بادامچیان در پاسخ به این ادعا گفت: آنها حداقل یک کار کردند که احمدی نژاد در انتخابات برنده شد. خود احمدی نژاد قبول ندارد که دیگران هیچ کاری نکردهاند و او همه کارها را انجام داده است. متاسفانه هر کسی صاحب قدرت میشود یک سری آدمها اطراف او را میگیرند و این حرفها را بیان میکنند.
مذاکره با آمریکا دست دولت نیست
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از حاضران که در مورد علاقه احمدی نژاد به مذاکره با آمریکا پرسیده بود گفت: سیاست مذاکره با آمریکا دست دولت نیست. البته برخی دوستان مسئول وظایف گوناگونی انجام میدهند اما اصل قضیه دست ولی فقیه است.
به گفته نایب رئیس حزب موتلفه اسلامی، برخیها برای مذاکره با آمریکا تمایل نشان میدهند.
فرد دیگری از بادامچیان در مورد حضور آیتالله هاشمی رفسنجانی در انتخابات پرسید که او گفت: هاشمی نه در رقابت انتخابات شرکت می کند و نه به صحنه میآید. دوستانش و خودش مثل بقیه افراد عقایدی دارند که انجام وظیفه خواهند کرد.
اتحاد برای رای نیاوردن خط اصیل انقلاب
بادامچیان در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: برگزاری انتخابات باید توسط وزارت کشور و شورای نگهبان باشد. اگر وزیر کشور انسان مطمئنی نیست و میخواهد باندی عمل کند، نظارت شورای نگهبان باید بیشتر شود نه اینکه دستگاه دیگری ایجاد شود که این شائبه بیاعتمادی به وزارت کشور را ایجاد میکند.
وی افزود: حرفهای جریان انحرافی و احتمال حضور آنها در انتخابات، باعث نگرانی شده و تعریفهای رئیس جمهور از این فرد (مشایی) موج نگرانی ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال به هم پیوستن جریان انحرافی و اصلاح طلبان در انتخابات اظهار کرد: آنها در اینکه خط اصیل انقلاب رای نیاورند به وحدت میرسند ولو اینکه ظاهرا یکی نشوند. احتمال دارد بر سر یک نامزد با هم متحد شوند اما هر کدام از جریان انحرافی و اصلاح طلبان معتقد به خودشان هستند و حاضر نیستند قدرتشان را تقسیم کنند بنابراین هم احتمال به هم پیوستن آنها وجود دارد و هم احتمال وجود ندارد.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس حزب موتلفه اسلامی گفت: حرفهای جریان انحرافی و احتمال حضور آنها در انتخابات، باعث نگرانی شده و تعریفهای رئیس جمهور از این فرد (مشایی) موج نگرانی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست صمیمی خود با اصولگرایان استان قم در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در جلسه که حزب موتلفه اسلامی چگونه در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: ما در حال بررسی با اصولگرایان و جبهه پیروان خط امام و رهبری هستیم و با روحانیت هم در حال بحث و گفتگو هستیم که نتیجه قطعی را اعلام خواهیم کرد تا با وحدت کامل عرض ادب کنیم.
نظر شما