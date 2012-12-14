10هزار لیتر روغن خودروی احتکار شده در تفت کشف شد

سرهنگ محمود میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران کلانتری مرکز تفت با اطلاع از احتکار روغن های انبار شده قاچاق در یک منزل مسکونی در تفت، با هماهنگی مقام قضایی این منزل را تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: ماموران گشت کلانتری تفت به محض بارگیری مواد روغنی از داخل زیرزمین این منزل به کامیون، اقدام به دستگیری صاحب بار کردند.

میرحسینی یادآور شد: صاحب بار به همراه مواد کشف شده به کلانتری انتقال یافتند و با حضور نمایندگان اداره صنعت،‌ معدن و تجارت و کارشناس بازرگانی، ارزش کالای کشف شده تخمین زده شد.

فرمانده انتظامی تفت، ارزش کالای کشف را 450 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این زمینه پرونده ای تشکیل شد و به همراه متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.