وضعیت دانشگاه های کشور اورژانسی است/ لزوم ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری در خطبه های این هفته نمازجمعه شهرستان ملارد با تاکید بر رعایت تقوای الهی و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید، نخبگان و اندیشمندان خارجی دانشگاه های جهان اسلام اظهار داشت: در این دیدار رهبری تاکید داشتند که دنیای اسلام باید پیشرفت کند و به مرحله ای برسد که در جایگاه مرجع علمی دنیا قرار گیرد.

وی افزود: از نقشه ها و توطئه های دشمنان و درگیری های مختلف در کشورهای مسلمان مشخص است که دشمن می خواهد تا کشورهای اسلامی از پیشرفت عقب بمانند و محتاج به غرب شوند.

دست دشمنان از دخالت در امور کشورها اسلامی کوتاه شود



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه کشورهای مسلمان باید هوشیار باشند و با پیشرفت در تمامی رشته های علمی، دست دشمنان را از دخالت در امور کشورهای اسلامی کوتاه سازند.

حسینی نوری در ادامه به فرا رسیدن روز 27 آذر سالروز فرا رسیدن شهادت شهید مفتح ادامه داد: در حال حاضر وحدت یکی از مسائل روز دنیای امروز است که باید به آن توجه داشت.

دانشگاه های کنونی با دانشگاه اسلامی فاصله زیادی دارند



خطیب جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: شهید مفتح از بزرگ ترین منادیان وحدت حوزه و دانشگاه بود.

وی گفت: در حال حاضر دانشگاه های ما با دانشگاه اسلامی فاصله زیادی دارد و روز به روز حالش وخیم تر می شود و از نظر فرهنگی اوضاع خوبی ندارد.

این مسئول اضافه کرد: دانشگاه های ما از نظر فرهنگ اسلامی حالش اورژانسی است که مسئولان دانشگاه ها فرهنگ اصیل اسلامی را باید نهادینه کنند.

دستگاه های امنیتی با تمام توان و قدرت با نا امنی ها و ناهنجاریها مبارزه کنند



حسینی نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در زمینه حمل سلاح سرد و مبارزه با اراذل و اوباش اظهار داشت: امنیت مردم یکی از واجب ترین وظایف مسئولان است که باید در تامین آن تلاش شود.

امام جمعه شهرستان ملارد یادآور شد: در این زمینه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی باید با تمام توان و قدرت با نا امنی ها در ملا عام مبارزه کنند.

وی گفت: متاسفانه امروز مراکز عمومی مانند پارکها به مراکز فساد تبدیل شدند و افراد توزیع و مصرف کننده مواد مخدر و اراذل و اوباش در آنها حضور دارند که مسئولان باید با این ناهنجاریها برخورد جدی داشته باشند.