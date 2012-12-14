هشدار وزارت کشور به اخلالگران/ دیدگاههای موافقان و مخالفان قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "اسامه اسماعیل" سخنگوی وزارت کشور مصر تاکید کرد: نیروهای امنیتی مطابق قانون به تامین امنیت همه پرسی قانون اساسی خواهند پرداخت.

وی افزود: به همه فرماندهان و پرسنلی که مامور تامین امنیت همه پرسی قانون اساسی هستند دستور داده شده است که با اخلالگران روند همه پرسی به شدت برخورد کنند.

خبر دیگر اینکه رای گیری از مصری های مقیم کویت امروز نیز در سفارت مصر در این کشور ادامه یافت و چند ساعت قبل از گشوده شدن دربهای سفارت، جمعیت زیادی مقابل آن صف کشیده بودند.

نسرین عادل یکی از مصری های مقیم کویت پس از انداختن رای خود به صندوق گفت : قانون اساسی مصر آینده کشور را رقم می زند بنابراین باید برآورده کننده خواسته های همه مصری ها باشد و فقط گروهی خاص آن را تدوین نکنند.

وی افزود: آنگونه که من در رسانه ها نگاه کرده ام این قانون برای مصر مناسب نیست بنابراین من به آن رای منفی دادم تا گروههای سیاسی درباره قانون اساسی جدید توافق کنند.

از سوی دیگر عمر حمدی یکی دیگر از شرکت کنندگان در همه پرسی گفت : من به قانون اساسی رای مثبت دادم تا ثبات به مصر بازگردد و چرخه های تولید به گردش درآید.

این در حالی است که حسن نافعه استاد علوم سیاسی مصری در پایگاه تویتر نوشت : قانون اساسی که عامل دودستگی مردم باشد به طور حتم برای همه پرسی مناسب نیست.

وی ضمن رد استدلال موافقان قانون اساسی مصر افزود: تدوین قانون اساسی جدید از همان ابتدا با مشکلات و کاستی های فراوانی روبرو بود.