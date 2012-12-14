  1. سیاست
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به مناسبت در گذشت آیت‌الله ‌خوانساری

پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به مناسبت در گذشت آیت‌الله ‌خوانساری

رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی پیامی درگذشت آیت‌الله علوی‌خوانساری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت در گذشت آیت الله علوی خوانساری بدین شرح است:

«انالله و اناالیه راجعون»

خبر درگذشت آیت الله حاج سید مرتضی علوی خوانساری موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

ضایعه رحلت این عالم ربانی را که در طول عمر خویش منشأ خدمات زیاد به اسلام و مردم و آموزش و تعلیم طلاب در حوزه علمیه علوی بود به حوزه‌های علمیه، علما، مردم متدین و خونگرم خوانسار و بویژه بیت محترم ایشان تسلیت می‌گویم.
 
از درگاه خداوند متعال برای این عالم روحانی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌‌کنم.
 
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
 

 
کد مطلب 1765913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها