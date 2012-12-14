به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت در گذشت آیت الله علوی خوانساری بدین شرح است:

«انالله و اناالیه راجعون»

خبر درگذشت آیت الله حاج سید مرتضی علوی خوانساری موجب تأثر و تألم خاطر گردید.



ضایعه رحلت این عالم ربانی را که در طول عمر خویش منشأ خدمات زیاد به اسلام و مردم و آموزش و تعلیم طلاب در حوزه علمیه علوی بود به حوزه‌های علمیه، علما، مردم متدین و خونگرم خوانسار و بویژه بیت محترم ایشان تسلیت می‌گویم.



از درگاه خداوند متعال برای این عالم روحانی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌‌کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام



