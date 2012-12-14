به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت در گذشت آیت الله علوی خوانساری بدین شرح است:
«انالله و اناالیه راجعون»
خبر درگذشت آیت الله حاج سید مرتضی علوی خوانساری موجب تأثر و تألم خاطر گردید.
ضایعه رحلت این عالم ربانی را که در طول عمر خویش منشأ خدمات زیاد به اسلام و مردم و آموزش و تعلیم طلاب در حوزه علمیه علوی بود به حوزههای علمیه، علما، مردم متدین و خونگرم خوانسار و بویژه بیت محترم ایشان تسلیت میگویم.
از درگاه خداوند متعال برای این عالم روحانی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت میکنم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظر شما