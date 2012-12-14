خون پاک شهید مفتح باعث ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان قدس با تاکید بر رعایت تقوای الهی از سوی مردم و مسئولان و با اشاره به فرا رسیدن روز 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح اظهار داشت: مفتح استاد دانشگاه بود و در دانشگاه نیز به شهادت رسید، در واقع خون پاک او زمینه ساز وحدت حوزه و دانشگاه شد.

وی با اشاره بر لزوم وحدت حوزه و دانشگاه افزود: یکی از اهداف شوم منافقین و دشمنان ترور شخصیتهای علمی و سیاسی ما بود، در واقع با به شهادت رساندن مطهری و مفتح که از متفکرین سیاسی و علمی کشور بودند، قصد داشتند تا مراکز علمی و آموزشی کشور از وجود اندیشمندان روحانی ما بی بهره بماند.

خون پاک شهدای علمی کشور احیاگر راه امام(ره) است



این مسئول عنوان کرد: با این توطئه ها، دشمنان غافل از اینکه خون پاک شهدای علمی کشور، احیاگر راه امام(ره) و اندیشه های امام(ره) است و خون مفتح سبب شد تا وحدتی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شود.

میراحمدی ادامه داد: در واقع سالهای سال دشمنان سرمایه گذاری کردند تا فاصله ای بین حوزه و دانشگاه ایجاد کنند اما با وجود اساتید روحانی نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

وحدت بین حوزه و دانشگاه حفظ شود



خطیب جمعه شهرستان شهریار یادآور شد: در حال حاضر باید وحدت بین حوزه و دانشگاه تقویت و حفظ شود، چون دشمنان هر لحظه منتظر فرصتی برای ایجاد فاصله بین آن هستند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار توصیه کردند که نسل جوان به میدان بیایند و در مسائل اداره کشور دخیل باشند.

لزوم بهره گیری از نیروی جوانان در حوزه و دانشگاه



میراحمدی گفت: باید در حوزه ها از طلاب جوان و دانشگاه ها از دانشجویان جوان بهره گیری و از نظرات و راهکارهای آنها استفاده شود تا در زمینه علمی و فرهنگی به قدرت برسند و ایران اسلامی را از افکار سیاسی و علمی دشمنان بی نیاز کنند.

امام جمعه شهرستان قدس افزود: امید می رود که روزی بیاید که به فرموده رهبر معظم انقلاب، کشور ایران از نظر علمی در رتبه چهارم دنیا قرار گیرد.