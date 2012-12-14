نخستین یادواره سردار حبیب لکزایی در زرآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار زرآباد ظهر جمعه در این یادواره اظهار داشت: شهدا و جانبازان سند افتخار دینی و ملی ایران هستند و تا زمانی که یاد شهدا، امام شهدا و رهروی ولایت در این نظام و انقلاب پابرجا باشد، در تمامی عرصه ‌ها پیروز خواهیم بود.

مجتبی شجاعی گفت: سردار لکزایی سردار بی ادعای سپاه اسلام بود که مردمداری و محبوبیتش زبانزد خاص و عام بود.

وی افزود: این سردار بزرگوار محبوبیت زیادی در میان اهل تسنن و تشیع داشت و عمر خود را صرف خدمت بی ‌منت به مردم کرده بود.

وی بیان داشت: سردار لکزایی به ‌واسطه ایمان خالص، اعتقاد راسخ و اطاعت بی چون و چرا از ولایت لقب حبیب دلها را گرفته بود.

پرویز پودینه فرمانده حوزه مقاومت بسیج زرآباد نیز در این یادواره گفت: سردار لکزایی به واسطه ارتباط خوبی که با مردم زرآباد داشت، از محبوبیت زیادی در بین آنها برخوردار بود.

محفل انس با قرآن، ارائه شعر، مقاله و سخنرانی علما و معتمدین بخش زرآباد از جمله برنامه ‌های اجرایی در این یادواره بود.

این یادواره با همکاری بخشداری، شورای اسلامی بخش، شهرداری و بسیج زرآباد برگزار شد.