نخستین یادواره سردار حبیب لکزایی در زرآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار زرآباد ظهر جمعه در این یادواره اظهار داشت: شهدا و جانبازان سند افتخار دینی و ملی ایران هستند و تا زمانی که یاد شهدا، امام شهدا و رهروی ولایت در این نظام و انقلاب پابرجا باشد، در تمامی عرصه ها پیروز خواهیم بود.
مجتبی شجاعی گفت: سردار لکزایی سردار بی ادعای سپاه اسلام بود که مردمداری و محبوبیتش زبانزد خاص و عام بود.
وی افزود: این سردار بزرگوار محبوبیت زیادی در میان اهل تسنن و تشیع داشت و عمر خود را صرف خدمت بی منت به مردم کرده بود.
وی بیان داشت: سردار لکزایی به واسطه ایمان خالص، اعتقاد راسخ و اطاعت بی چون و چرا از ولایت لقب حبیب دلها را گرفته بود.
پرویز پودینه فرمانده حوزه مقاومت بسیج زرآباد نیز در این یادواره گفت: سردار لکزایی به واسطه ارتباط خوبی که با مردم زرآباد داشت، از محبوبیت زیادی در بین آنها برخوردار بود.
محفل انس با قرآن، ارائه شعر، مقاله و سخنرانی علما و معتمدین بخش زرآباد از جمله برنامه های اجرایی در این یادواره بود.
این یادواره با همکاری بخشداری، شورای اسلامی بخش، شهرداری و بسیج زرآباد برگزار شد.
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