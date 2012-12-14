ساخت اماکن فرهنگی و مذهبی نباید طولانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز شهر جدید پرند با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و تاثیر آن در سطح شهر از پیشرفت فیزیکی ساخت برخی از اماکن فرهنگی و مذهبی بخصوص مساجد و دارالقرآن این شهر انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه ساخت و راه اندازی اماکن فرهنگی و مذهبی از هر نظر به نفع شهر است، گفت: چرا باید ساخت یک دارالقرآن 6 سال به طول بینجامد و یک آجر روی آجر نرود، مگر قرآن از جامعه حذف شده و یا تغییراتی در فرهنگ قرآنی ما صورت گرفته است.

خدمات و امکانات شهری در مجتمع آفتاب کافی نیست



وی در ادامه به نبود امکانات در فاز 4 و 5 این شهر اشاره کرد و گفت: در مجتمع آفتاب(مسکن مهر) جمعیت بسیار زیادی ساکن شده اند و به جرات می توان گفت که این جمعیت به 30 هزار نفر می رسد اما متاسفانه مردم برای خرید مایحتاج خود باید به فاز 2 و 3 مراجعه کنند.

خدیری خطاب به نماینده مردم در مجلس و مدیر عامل شرکت عمران خواستار رسیدگی به این وضعیت شد و اظهار داشت: باید بزودی امکانات و تسهیلات برای تامین مایحتاج مردم بخصوص راه اندازی نانوایی و ایجاد مغازه اقدام شود.

نبود خدمات و امکانات مناسب و تاخیر در ایجاد آنها هیچ توجیهی ندارد



امام جمعه پرند با اشاره به جمعیت مستقر شده در مجتمع های فاطمه زهرا"س"(مپسا) و آفتاب(کوزو) و خدمات ضعیفی که در قبال آنها صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: اقدام نکردن برای ایجاد خدماتی نظیر نانوایی و راه اندازی چند مغازه بواسطه زمانبر بودن آن هیچ توجیهی ندارد چرا که می توان در طول یک تا دو ماه یک نانوایی را ایجاد کرد.

خدیری با قدردانی از خدمات انجام شده در سطح شهر و مسکن مهر از نماینده مردم در مجلس و شرکت عمران خواست تا به رفع مشکلات مردم همت بگمارند و امکانات اولیه زندگی را برای آنها برقرار کنند.

لزوم ارائه اجناس با کیفیت و قیمت مناسبت در نمایشگاه ها



امام جمعه پرند در ادامه با انتقاد از قیمت اجناس ارائه شده در نمایشگاه واقع در میدان استقلال این شهر خواستار کاهش قیمت ها و ارائه اجناس با کیفیت تر به مردم شد و گفت: چنین نمایشگاه هایی برای مردم ساکن در مجتمع های مسکن مهر هم ایجاد شود.

استفاده از اساتید برجسته و متخصص در حوزه



خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه پرند به 27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: این روز، روز بسیار عزیزی است و یکی از خواسته های امام بوده که این دو مرکز علمی و پژوهشی با هم عجین شوند و اتحاد و وحدت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه ها از اساتید برجسته و متخصص استفاده شود، گفت: باید در این خصوص زیربنایی کار شده و حتی از اساتید اقتصادی در حوزه استفاده شود و با حوزوی ها به بحث و تبادل نظر بپردازند و همین طور بالعکس باید حضور روحانیون در دانشگاه ها چشمگیر باشد.

اصلاح دروس دانشگاهی از اهداف امام بود



امام جمعه پرند در ادامه خواستار اصلاح دروس دانشگاهی شد و گفت: اصلاح دروس دانشگاهی از اهداف خاص امام خمینی (ره) بود.

خدیری در ادامه، سوم صفر سالروز ولادت امام محمد باقر علیه السلام را تبریک و همچنین پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقیه(سلام الله علیها) دردانه امام حسین علیه السلام را به محضر امام زمان(عج) وعموم شیعیان و دوست داران آن حضرت تسلیت گفت.

ضرورت تشریح عوامل ماندگاری عاشورا و قیام امام حسین (ع) برای نسل جوان



امام جمعه پرند با تاکید بر ضرورت تشریح عوامل ماندگاری عاشورا و قیام امام حسین (ع) برای نسل جوان، در خطبه اول نماز جمعه این هفته به عوامل ماندگاری عاشورا اشاره کرد و به تشریح آن پرداخت.

خدیری به تلاش ائمه معصومین در این راستا اشاره و خاطرنشان کرد: بیانات ائمه پیرامون عزاداری ها برای امام حسین(ع) و تشویق و ترغیب مردم و عزاداران برای انس با شهدا و زیارت امام از عوامل ماندگاری عاشوراست.

وی ایجاد انگیزه در عالم تشیع از طرف ائمه، شور، شوق و شعور برای جامعه شیعه،قرار دادن امام در متن زندگی مردم، تلاش های خود امام حسین (ع) و بوجود آمدن وقایع کربلا و ...را از عوامل ماندگاری عاشورا ذکر کرد.

امام جمعه پرند با ذکر روایاتی از معصومین در خصوص ثواب زیارت امام حسین (ع) و واجب بودن آن بر شیعیان ، مواردی مانند آب خوردن و سلام بر حسین (ع) بعد از هر نماز روزانه ، اهمیت زیارت وی در شب های قدر و غدیر، ایجاد اشتیاق برای زیارت امام و رفتن به کربلا را از دیگر عوامل ماندگاری عاشورا دانست.