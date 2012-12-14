عزت ایران اسلامی نشات گرفته از دستورات الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده در خطبه های نماز جمعه نسیم شهر با اشاره به سرافرازی مسلمانان جهان بویژه ملت مومن و شجاع ایران اسلامی اظهار داشت: امروز دشمن برای ضربه زدن به مسلمانان و رسیدن به اهداف شیطانی خود دست به هر اقدام زشت و غیر انسانی میزند که خوشبختانه در هر مرحله با شکست سختی مواجه می شود.

به گفته وی دلیل این شکست های سخت و مهلک ،دارا بودن ایمان قوی و توسل با ائمه اطهار (ع) مسلمانان است.

امام جمعه بخش بوستان با اشاره به اینکه یکی دیگر از ترفندها و راهکارهای دشمنان برای ضربه زدن به کشور های اسلامی تغییر در نوع زندگی آنها است، یادآور شد: دشمن پس از بیداری اسلامی بشدت در تلاش است تا با ارایه برنامه های ضد ارزشی و دینی بتواند تغییر در نوع زندگی و فرهنگ کشور های مختلف را فراهم سازد که اینجا باید مسلمانان جهان آگاه و هوشیار باشند.

خطیب جمعه بخش بوستان خاطر نشان ساخت : آنچه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که این نوع زندگی باید بر اساس قوانین ملی و دینی ما باشد و ما مسلمانان نباید فریب برنامه های جنگ نرم دشمن باشیم.

وحدت حوزه و دانشگاه یک امری الزامی است



محسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن 27 آذر ماه سالروز شهادت آیت الله مفتح و روز حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: حوزه و دانشگاه از حقوق های ملت ایران است بنا بر این اتحاد و هماهنگی این دو بخش نیز از حقوق ملت است.

وی افزود: این دو بخش برای توسعه و سربلندی ایرن تلاش می کنند بنا بر این باید با شناخت ظرفیت های فراوان یکدیگر بر عزت نظام اسلامی اثر گذار باشند.

به گفته وی وحدت این دو بخش حساس کشور یک امر الزامیست که باید توجه داشت و وحدت این دو بخش نباید بواسطه بدخواهان این نظام زیر سوال برود.

خطیب جمعه نسیم شهر در پایان به نقش آفرینی نخبگان و افتخار آفرینان کشور پرداخت و اظهار اشت: شرط اصلی نقش آفرینی نخبگان و فرزانگان درجهت حرکت جامعه به سمت سعادت هوشیاری، اخلاص و کار و تلاش در راه خدا و بندگان به شمار میرود.

گفتی است حجت السلام پرویز قلی زاده ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستا ن سخنران قبل از خطبه های نماز عبادی و سیاسی بودکه در خصوص مسائل فرهنگی به سخنرانی پرداخت.