سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن زمینه ساز توسعه صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروزان مهر، ظهر جمعه در مراسم افتتاح ده ها طرح عمرانی در مشهد اظهار کرد: برای جذب سرمایه گذاری به منظور استفاده از معادن زغال سنگ و سنگ آهن نیازمند جذب سرمایه گذار هستیم زیرا این امر به توسعه صادرات غیرنفتی کمک می کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت های بی بدیلی در استان وجود دارد و این امر مبین این موضوع است که خراسان رضوی در تقسیمات ملی نقش فزاینده ای داشته است.

وی با بیان اینکه گستردگی این استان به لحاظ تنوع اقلیمی بی نظیر بوده، افزود: خراسان رضوی در تولید محصولات کشاورزی، زراعی و دامی شرایط منحصر به فردی را در استان بوجود آورده است.

فروزان مهر عنوان کرد: این استان به خاطر وجود بارگاه منور رضوی زمینه ها و فرصت های خوبی را در جهت توسعه کشور فراهم کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: بدون تردید تاکیدات مقام معظم رهبری و اقدامات دولت نهم و دهم در عرصه خدمت رسانی مرهون توسل و تمسک دولت مردان است و برگزاری جلسات آغازین دولتها در کنار بارگاه منور رضوی بیانگر این موضوع است.

وی عنوان کرد: با توجه به گستره زیاد خدمات و اقدامات دولت شاخصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دچار تغییرات شگرف شده و ظرفیت های بی بدیلی در استان بوجود آمده است.