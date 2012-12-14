دست آمریکا پشت پرده اختلافات مصر/پژوهشها بر مبنای نیاز واقعی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به 25 آذر روز تجلیل از شهید تندگویان اظهار داشت: شهید تندگویان یکی از شخصیتهای برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی همچنین با اشاره 25 آذر روز پژوهش عنوان کرد: اهمیت و نقش پژوهش در پیشرفت و اقتدار جامعه بر کسی پوشیده نیست.

پژوهشها و تحقیقات باید بر مبنای نیاز واقعی کشور باشد

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه شاخص مهم پیشرفت کشور به میزان پژوهش ها و تحقیقات علمی آن کشور بستگی دارد تصریح کرد: خوشبختانه امروز به برکت انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاهها پژوهش های علمی ارزشمند، راهگشا و مستندی در سطح بین المللی صورت گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز تولید علمی فراوانی در کشور صورت گرفته است، افزود: در این راستا باید پژوهش های صورت گرفته در کشور بدیع، خلاقانه و نوآورانه باشد.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشها و تحقیقات باید بر مبنای نیاز واقعی کشور باشد بیان داشت: در این صورت است که پژوهشها راهگشا خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تصریح کرد: در این راستا باید پژوهشهای علمی به این سمت هدایت پیدا کنند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: پژوهشها و تحقیقات علمی در سالجاری باید حول محور راهکارهای افزایش تولید، کیفیت تولید، حمایت از سرمایه ایرانی و ... انجام شوند.

انتقاد از روند نامنظم پروازهای فرودگاه خرم آباد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به 26 آذرماه روز حمل و نقل اشاره کرد و گفت: رانندگان قشری زحمتکش در جامعه محسوب می شوند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه زیربنای اقتصاد هر جامعه حمل و نقل است، تصریح کرد: حمل و نقل رابط بین تولید کننده و مصرف کننده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه حمل و نقل در استان، تصریح کرد: قشر مشغول به کار در بخش حمل و نقل لرستان دارای مشکلات عدیده ای هستند.

وی با تاکید بر توجه جدی مسئولان به حوزه حمل و نقل لرستان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر استان لرستان تنها از حمل و نقل جاده ای بهره مند است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه حمل و نقل ریلی لرستان پررونق نیست افزود: همچنین حمل نقل هوایی لرستان نیز با وجود پروازهای نامنظم مطلوب نیست.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر برنامه ریزی مناسب در این زمینه گفت: در این صورت است که ما شاهد پیشرفت استان و همچنین رونق تولید و اشتغال در لرستان خواهیم بود.

شهید مفتح پایه گذار وحدت حوزه و دانشگاه

وی همچنین در ادامه سخنان خود به 27 آذرماه سالروز شهادت شهید مفتح اشاره کرد و گفت: این روز به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه در کشور نامگذاری شده است.

خطیب جمعه خرم آباد از شهید مفتح به عنوان یکی از شخصیتهای انقلابی، علمی و با درایت کشور یاد کرد و افزود: شهید مفتح در پیشرفت انقلاب اسلامی نقش اساسی و موثری داشته است.

حجت الاسلام میرعمادی یکی از اقدامات مهم شهید مفتح را اقامه نماز فطر در قیطریه تهران عنوان و از این اقدام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یاد کرد و گفت: شهید مفتح به دلیل ارتباط با حوزه و دانشگاه توانست وحدت بین این دو را در کشور پایه گذاری کند.

وی با تاکید بر اینکه عدم وحدت بین حوزه و دانشگاه همواره از نقشه های استعمارگران علیه ایران بوده است تصریح کرد: استعمارگران همواره برای ایجاد جدایی و مقابله بین حوزه و دانشگاه تلاش کرده اند.

وحدت حوزه و دانشگاه دستاوردهای فراوانی در کشور داشته است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه به برکت تلاشهای شهید مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری وحدت میان حوزه و دانشگاه مطرح شد ادامه داد: خوشبختانه وحدت میان این دو دستاوردهای فراوانی در کشور داشته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله وجود دارد افزود: با این وجود نباید دستاوردهای ایجاد شده در این زمینه را نادیده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه وحدت میان حوزه و دانشگاه دشمنان اسلام و قرآن را ناامید کرد، بیان داشت: این امر موجب ناامیدی استعمارگران و همچنین شتاب روند پیشرفت جامعه شده است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اساتید حوزه و دانشگاه همواره زحمات ارزشمندی برای پیشرفت علمی کشور کشیده اند عنوان کرد: در این راستا باید همواره وحدت میان این دو قشر تذکر داده شود.

آمریکا در دامن زدن به اختلافات در مصر و سوریه نقش اساسی دارد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و مسئله مصر و سوریه اشاره کرد و گفت: در این راستا آمریکا به عنوان ام الفساد در دامن زدن به اختلافات در دو کشور مصر و سوریه نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه دست آمریکا همواره در پشت پرده اختلافات در مصر و سوریه وجود داشته است عنوان کرد: این در حالیست که کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه تروریستها را در سوریه تشویق و تجهیز می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آمریکا سلاحهای سنگین را در اختیار مخالفان حکومت سوریه قرار می دهد افزود: این اقدام آمریکا برای سرنگونی حکومت سوریه صورت می گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به هدف ایران در حمایت از سوریه تصریح کرد: حمایت ایران در این زمینه به دلیل این است که سوریه خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

شاهد تزلزل سیاستهای تجاوزگرانه آمریکا در منطقه هستیم

وی با تاکید بر اینکه مبنای کار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تقویت محور مقاومت است تصریح کرد: این در حالیست که آمریکا به دنبال سیاستهای دوگانه در منطقه و خاورمیانه است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه آمریکا با همدستی رژیم صهیونیستی مردم بحرین را قتل عام کرده و شکنجه می دهد ادامه داد: این اقدامات آمریکا در راستای تامین منافع و امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم سوریه موافق دولت سوریه هستند بیان داشت: در این راستا تنها عده ای تروریست که از طریق آمریکا و رژیم صهیونیستی تامین مالی و نظامی می شوند در این کشور اقدام به ناامنی می کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد گسترش بیداری اسلامی و همچنین تزلزل سیاستهای تجاوزگرانه آمریکا در منطقه هستیم و به فضل الهی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهیم بود.