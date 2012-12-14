تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران تضعیف کننده تلاشهای جامعه بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ویتالی چورکین" در نشست شورای امنیت با اشاره به پایبندی کشورش به قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران در عین حال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورمان را تضعیف کننده تلاشها برای حل برنامه هسته ای تهران خواند.

وی ادامه تحریمهای یکجانبه علیه برنامه هسته ای ایران را از دیدگاه قوانین بین المللی غیرقابل قبول خواند.

پیشتر نیز "یوری یوشاکف" مشاور "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بود: اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران، به روابط روسیه-آمریکا ضربه می زند.