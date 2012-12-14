کالاهای سیاسی در بازار سیاست ایران خریداری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد اظهار کرد: این که مقام معظم رهبری فرمودند تا زمان انتخابات وحدت را حفظ کنید و هیچ تنش سیاسی در کشور به وجود نیاورید به خاطر این است که موجی بوجود نیاید و منافقین بر این موج سوار نشوند زیرا عناصر و جریان های بایکوت شده و منفور ملت ایران که هیچ سهمی در انتخابات ندارند از این فضا به نفع خودشان بهره می برند.

وی افزود: باید دقت کنیم تا مصیبتی که بر سر حضرت زینب(س) و خاندان ابا عبدالله و امام سجاد(ع) آمد و بی بصیرتی دوست داران اهل بیت (ع) سبب بوجود آمدن این مصیبت ها شد بر سر ما نیاید و با گوش دادن به فرمایشات مقام معظم رهبری دشمنان را در موج سواری در فضای کشور ناکام بگذاریم.

امام جمعه مشهد افزود: خوشبختانه مردم کشور ما از این بصیرت ها آگاه اند و با فرمان رهبری همه موج ها خوابیده است.

وی ادامه داد: مردم بصیرت گرا به هیچ یک از جریان های سیاسی اجازه نخواهند داد تا بر خلاف نظر مقام معظم رهبری و با ایجاد یک فضای توخالی و شعارها و تحریک های خود مردم را تحت تاثیر قرار دهند.

وی تصریح کرد: یکی از رنج های را که امام سجاد(ع) بعد از حادثه کربلا متحمل شدند بی بصیرتی شیعیان و طرفداران اهل بیت (ع) بود.

خطیبب نماز جمعه مشهد افزود: امام سجاد(ع) قبل از این که به مدینه بروند تمام مصیبت های را که بر خاندان پیامبر(ص) وارد شد برای مردم تعریف کردند و مردم از ذکر این مصیبت ها گریان شدند و در پس این ناراحتی های روحی موجی در میان آنان بر پا شد.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: موج قیامی که بر اثر مصیبت هایی که به ابا عبدالله (ع) وارد شد، بر اثر بصیرت نداشتن مردم باعث شد تا منافقان و امثال عبدالله ابن زبیر سوار بر این موج شوند و تا می توانند از این موقعیت سوء استفاده کنند.

وی افزود: به دلیل همین بی بصیرتی های مردم، امام سجاد(ع) از شهر مدینه خارج شدند و بنا به قولی بیشتر از دو سال در بیابان و در درون چادر در خارج از مدینه زندگی کردند.