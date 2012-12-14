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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

علم الهدی:

کالاهای سیاسی در بازار سیاست ایران خریداری ندارد

کالاهای سیاسی در بازار سیاست ایران خریداری ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: اگر کسانی بخواهند برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری دست به اقدامات سیاسی بزنند بدانند کالاهای سیاسی دربازار سیاست کشور ما خریداری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد اظهار کرد: این که مقام معظم رهبری فرمودند تا زمان انتخابات وحدت را حفظ کنید و هیچ تنش سیاسی در کشور به وجود نیاورید به خاطر این است که موجی بوجود نیاید و منافقین بر این موج سوار نشوند زیرا عناصر و جریان های بایکوت شده و منفور ملت ایران که هیچ سهمی در انتخابات ندارند از این فضا به نفع خودشان بهره می برند.

وی افزود: باید دقت کنیم تا مصیبتی که بر سر حضرت زینب(س) و خاندان ابا عبدالله و امام سجاد(ع) آمد و بی بصیرتی دوست داران اهل بیت (ع) سبب بوجود آمدن این مصیبت ها شد بر سر ما نیاید و با گوش دادن به فرمایشات مقام معظم رهبری دشمنان را در موج سواری در فضای کشور ناکام بگذاریم.

امام جمعه مشهد افزود: خوشبختانه مردم کشور ما از این بصیرت ها آگاه اند و با فرمان رهبری همه موج ها خوابیده است.

وی ادامه داد: مردم بصیرت گرا به هیچ یک از جریان های سیاسی اجازه نخواهند داد تا بر خلاف نظر مقام معظم رهبری و با ایجاد یک فضای توخالی و شعارها و تحریک های خود مردم را تحت تاثیر قرار دهند.

وی تصریح کرد: یکی از رنج های را که امام سجاد(ع) بعد از حادثه کربلا متحمل شدند بی بصیرتی شیعیان و طرفداران اهل بیت (ع) بود.

خطیبب نماز جمعه مشهد افزود: امام سجاد(ع) قبل از این که به مدینه بروند تمام مصیبت های را که بر خاندان پیامبر(ص) وارد شد برای مردم تعریف کردند و مردم از ذکر این مصیبت ها گریان شدند و در پس این ناراحتی های روحی موجی در میان آنان بر پا شد.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: موج قیامی که بر اثر مصیبت هایی که به ابا عبدالله (ع) وارد شد، بر اثر بصیرت نداشتن مردم باعث شد تا منافقان و امثال عبدالله ابن زبیر سوار بر این موج شوند و تا می توانند  از این موقعیت سوء استفاده کنند.

وی افزود: به دلیل همین بی بصیرتی های مردم، امام سجاد(ع) از شهر مدینه خارج شدند و بنا به قولی بیشتر از دو سال در بیابان و در درون چادر در خارج از مدینه زندگی کردند.

کد مطلب 1765928

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