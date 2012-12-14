افزایش 40 تخت اورژانس در بیمارستان البرز/برای توسعه منتظر بودجه نمی مانیم

حجت قره خانی در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود افزایش تعداد تخت ها در بخش اورژانس شاهد تعداد مراجعه کننده بیش از ظرفیت هستیم بطوری که گاهی ممکن است بیماران بر روی برانکارد مداوا شود.

وی تاکید کرد: رسیدگی به احوال بیماران بر روی برانکارد به دلیل میزان درخواست بیش از ظرفیت بیمارستان است و پزشکان نیز به دلیل رفاه حال بیماران و جلوگیری از عدم مداوا مجبور هستند اینگونه به آنها رسیدگی کنند.

مسئول بخش اطلاع رسانی بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج ادامه داد: بیمارستان برای توسعه بخش های مختلف منتظر بودجه نمی ماند و تا انجا که ممکن است در جهت خدمات دهی به بیماران تلاش می کنیم.

قره خانی گفت: تعداد پزشکانی که متقاضی و مراجعه کننده بسیاری دارند در درمانگاه های بیمارستان افزایش یافته است و بیماران می توانند از طریق سامانه نوبت دهی بیمارستان به راحتی و بدون مراجعه حضوری وقت رزرو کنند.

وی با بیان اینکه روزانه حدود دو هزار و 500 متقاضی به بیمارستان مراجعه می کند، تصریح کرد: بیمارستان البرز 315 تخت فعال دارد اما به دلیل اینکه فرد بیمه شده حق بیمه زیادی پرداخت می کند انتظارش از بیمارستان بیش از سایر مراکز درمانی است.

مسئول بخش اطلاع رسانی بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج گفت: مسئولان بیمارستان پیگیر افزایش خدمات و توسعه بخش های بیمارستان هستند.

قره خانی اظهار داشت: بیماران می توانند با شماره تلفن 34305560 برای برقرای ارتباط با سامانه نوبت دهی بیمارستان تماس حاصل نمایند.