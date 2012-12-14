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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

بیگی:

مسئولان باید بی واسطه با مردم ارتباط برقرار کنند

مسئولان باید بی واسطه با مردم ارتباط برقرار کنند

لنگرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لنگرود گفت: مسئولان باید بی واسطه با مردم ارتباط برقرار کنند تا آنان تمام مشکلات خود را انتقال دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کومله شهرستان لنگرود افزود: هم اکنون آن چیزی که مردم را رنج می دهد فاصله گرفتن مسئولان با مردم است و باید این بی اعتمادی بین مردم و مسئولان برداشته شود.

وی اظهارداشت: فرهنگ عذرخواهی از مردم در صورت اشتباه توسط مسئولان باید در ادبیات اداری نهادینه شود زیرا مردم شهید پرور و ولایتمدار ولی نعمت مسئولان هستند.

فرماندار لنگرود از مسئولان خواست بطور متحد برای رضای خدا و در جهت رفع مشکلات اساسی مردم این شهرستان قدم بردارند.

امام جمعه بخش کومله نیز در این دیدار گفت: مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مباحث مهم جامعه است از اینرو مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام محمدرضا شکسته دل افزود: تکریم ارباب رجوع بالاترین خدمت به شهروندان است بنابراین باید در ادارات به خوبی نهادینه شود.

در ادامه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، رؤسای ادارات و بخشدار کومله به طرح مشکلات این منطقه  پرداختند.

کد مطلب 1765932

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