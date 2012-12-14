مسئولان باید بی واسطه با مردم ارتباط برقرار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کومله شهرستان لنگرود افزود: هم اکنون آن چیزی که مردم را رنج می دهد فاصله گرفتن مسئولان با مردم است و باید این بی اعتمادی بین مردم و مسئولان برداشته شود.

وی اظهارداشت: فرهنگ عذرخواهی از مردم در صورت اشتباه توسط مسئولان باید در ادبیات اداری نهادینه شود زیرا مردم شهید پرور و ولایتمدار ولی نعمت مسئولان هستند.

فرماندار لنگرود از مسئولان خواست بطور متحد برای رضای خدا و در جهت رفع مشکلات اساسی مردم این شهرستان قدم بردارند.

امام جمعه بخش کومله نیز در این دیدار گفت: مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مباحث مهم جامعه است از اینرو مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام محمدرضا شکسته دل افزود: تکریم ارباب رجوع بالاترین خدمت به شهروندان است بنابراین باید در ادارات به خوبی نهادینه شود.

در ادامه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، رؤسای ادارات و بخشدار کومله به طرح مشکلات این منطقه پرداختند.