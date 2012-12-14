به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی منتظری موحد در خطبههای نماز جمعه شهر قنوات با گرامیداشت 27 آذرماه، سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف. هدف این است که به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی مترقی حرکت کنیم و این نمیشود مگر اینکه حوزه و دانشگاه در کنار هم و دوشا دوش هم به سمت پیشرفت جامه اسلامی حرکت کنند.
وی با بیان اینکه محیط دانشگاه ما باید یک محیط دینی باشد، ادامه داد: در دانشگاه باید متدینین احساس کنند که فضای عمومی آنجا به آنها کمک میکند تا تحصیلات خود را به درجه عالی برسانند.
مسئولان برای اختلاط دختر و پسر در کلاس درس چاره اندیشی کنند
مدیر حوزه علمیه قنوات افزود: مسئله اختلاط دختر و پسر در کلاس درس هم معضلی است که مسئولین ذی ربط باید چاره کنند. این نگران کننده است که بعضی از خانوادههای متدین نگذارند فرزندانشان به دانشگاه بروند در حالی که تحصیل علم حق آنهاست.
وی ادمه داد: همان طور که رهبر عزیز انقلاب فرمودند، تربیت علمی جوانها از جمله کار هایی است که میتواند الگو و سرمشق برای جهان اسلام باشد. این توصیه و سفارشی بود که ایشان به اساتید دانشگاههای جهان اسلام داشتند.
پرداخت نکردن مهریه از موارد سرقت است
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود در ادامه بحث حق الناس به معضل سرقت و آسیبهایی که این مسئله به پیکره اجتماع وارد میکند اشاره کرد و گفت: با توجه به روایاتی که داریم مسئله سرقت شامل موارد دیگر نیز میشود؛ اول روایات زیادی که مسئله سرقت را به افرادی که نمازشان را درست به جا نمیآورند نیز اطلاق میشود. لذا پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: دزد واقعی کسی است که از نماز خود میدزدد. از پیامبر (ص)پرسیدند: شخص چگونه نمازش را میدزدد؟ حضرت فرمودند رکوع و سجودش را کامل به جا نمیآورد.
وی افزود: یکی دیگر از موارد سرقت، پرداخت نکردن مهریه همسران است که امام صادق(ع) میفرمایند: کسی که مهری تعیین کند اما درصدد پرداخت آن نباشد این همانند دزد است. اینکه بعضی از خانواده ها نسبت به تعیین مهر توجه ندارند و مهریه سنگین را لحاظ میکنند باید به این مطلب توجه داشته باشند که اگر قصد پرداخت نکردن مهریه را دارند به منزله سارق هستند.
امام جمعه قنوات با بیان اینکه مسئله حق الناس چه در خصوص رشوه خواری، کم فروشی و سرقت با توبه قلبی و زبانی حل نمیشود، افزود: توبه این موارد ادای حقوق صاحبان حق است لذا اگر صاحبانش را نمیشناسد باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلی به مستمندان بدهد.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قنوات با تأکید بر اینکه محیط دانشگاههای ما باید دینی باشد، گفت خانوادههای متدین باید نسبت به فضای دانشگاهها اعتماد داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی منتظری موحد در خطبههای نماز جمعه شهر قنوات با گرامیداشت 27 آذرماه، سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف. هدف این است که به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی مترقی حرکت کنیم و این نمیشود مگر اینکه حوزه و دانشگاه در کنار هم و دوشا دوش هم به سمت پیشرفت جامه اسلامی حرکت کنند.
نظر شما