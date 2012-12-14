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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

آیت الله سلیمانی:

پیشرفت های مختلف ایران در هنگامه تحریم دشمنان را به حیرت وا داشته است

پیشرفت های مختلف ایران در هنگامه تحریم دشمنان را به حیرت وا داشته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: با وجود تحریم های گسترده از سوی دشمنان به یاری خدا ایران اسلامی پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف داشته که این امر دشمنان را به حیرت وا داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلای قدس زاهدان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم ها از سوی دشمنان با توکل بر خدا در بخش حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی با قدرت و صلابت به کار خود ادامه می دهد.

وی گفت: امروز دشمنان از این همه پیشرفت ایران به وحشت افتاده اند به همین دلیل قصد دارند از راه های گوناگون مانع این پیشرفت شوند.

وی افزود: دشمنان باید بدانند و آگاه باشند که ملت ایران مردمی نیستند که میدان را خالی کنند بلکه همواره گوش به فرمان رهبر و پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مسئولان دستگاه های مختلف بویژه حوزه اقتصادی و صنعتی باید مردم را در جریان تحقق این فرمایش رهبر معظم انقلاب قرار دهند و آنان را از وضعیت اقتصاد و صنعت ایران آگاه کنند.

وی گفت: ایران اسلامی از سه عنصر مهم نیروی انسانی، منابع طبیعی و سرمایه برخوردار است به همین دلیل مردم باید با پرهیز از تنبلی و بی حوصلگی باعث پیشرفت و آبادانی بیش از پیش این کشور شوند.

وی همچنین به سالروز شهادت شهید دکتر مفتح اشاره کرد و اظهار داشت: عظمت شهید مفتح از چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که سالروز شهادت این بزرگ مرد و اندیشمند اسلامی به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

وی گفت: حوزه و دانشگاه هر یک با حفظ اصالت خویش همکاری تنگاتنگی دارند و گام های موثری در پیشرفت علمی ایران اسلامی برداشته اند.

کد مطلب 1765937

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