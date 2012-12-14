پاسخ صریح روسیه به تردیدافکنی آمریکا/موضع ما در قبال سوریه تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "الکساندر لوکاشویچ" گفت: مسکو موضع خود را در قبال سوریه تغییر نداده است و تفسیرهای واشنگتن در این باره اشتباه است.

وی افزود: "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: از اینکه مسکو از خواب بیدار شده است و مواضعش را تغییر داده است تعجب زده شده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت : ما هرگز خواب نبوده ایم و مواضع خود را در قبال سوریه نیز تغییر نداده ایم بلکه مواضع ما پابرجاست.

وی افزود: میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه بر موضع اصولی کشورش درباره ضرورت اجرای توافق ژنو تاکید کرده است.

قدری جمیل از رهبران مخالفان داخلی سوریه نیز گفت : من تغییری در مواضع مسکو در قبال بحران سوریه مشاهده نکرده ام و روسیه به دنبال چاره ای برای مقابله با دخالت نظامی در امور سوریه است.

وی افزود: روسیه بر حق تعیین سرنوشت از سوی ملت سوریه تاکید و آمادگی خود را برای ارائه کمکهای انسانی به ملت سوریه اعلام کرده است.

جمیل بیان کرد: وضع جهان فرق کرده است و امکان تکرار سناریوی لیبی در سوریه وجود ندارد.

وی گفت: اعتمادی به اظهارات نمایندگان ناتو نیست، زیرا ناتو به شکل غیر مستقیم در بحران سوریه دخالت می کند.