  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

پاسخ صریح روسیه به تردیدافکنی آمریکا/موضع ما در قبال سوریه تغییر نکرده است

پاسخ صریح روسیه به تردیدافکنی آمریکا/موضع ما در قبال سوریه تغییر نکرده است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به کنایه های واشنگتن به روسیه درباره دیر هنگام بودن تغییر مواضعش در قبال سوریه بر موضع ثابت کشورش در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "الکساندر لوکاشویچ" گفت: مسکو موضع خود را در قبال سوریه تغییر نداده است و تفسیرهای واشنگتن در این باره اشتباه است.

وی افزود: "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: از اینکه مسکو از خواب بیدار شده است و مواضعش را تغییر داده است تعجب زده شده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت : ما هرگز خواب نبوده ایم و مواضع خود را در قبال سوریه نیز تغییر نداده ایم بلکه مواضع ما پابرجاست.

وی افزود: میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه بر موضع اصولی کشورش درباره ضرورت اجرای توافق ژنو تاکید کرده است.

قدری جمیل از رهبران مخالفان داخلی سوریه نیز گفت : من تغییری در مواضع مسکو در قبال بحران سوریه مشاهده نکرده ام و روسیه به دنبال چاره ای برای مقابله با دخالت نظامی در امور سوریه است.

وی افزود: روسیه بر حق تعیین سرنوشت از سوی ملت سوریه تاکید و آمادگی خود را برای ارائه کمکهای انسانی به ملت سوریه اعلام کرده است.

جمیل بیان کرد: وضع جهان فرق کرده است و امکان تکرار سناریوی لیبی در سوریه وجود ندارد.

وی گفت: اعتمادی به اظهارات نمایندگان ناتو نیست، زیرا ناتو به شکل غیر مستقیم در بحران سوریه دخالت می کند.

کد مطلب 1765938

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