متغیّر خارجی گسترش فرهنگ اسراف/ لزوم بازگشت به داخل در همه ابعاد

غربیها از این جهت که دوام و قوام قدرت و سلطه خود بر جوامع و تسلیم بودن توده‌های مردم در برابر خویش را در هرچه باشکوه‌تر جلوه دادن دستگاه حاکمیت خود و نمایش دادن و به رخ کشیدن هرچه بیشتر امکانات و برخورداری‌ها بیش از حد خویش می‌دانند کوشش بی امانی در جهت بلعیدن ثروت مردم و جذب آن به نفع خود دارند و با این کار روحیه اسراف و تبذیر و تجملات رویایی و تشریفات بی انتها و بی پایان را آغاز و تعقیب می‌نمایند.

نقش تولیدکنندگان غربی را در تبلیغ مصرف نباید نادیده گرفت؛ آنان به فکر انباشتن سرمایه هستند و ناچارند برای اجناس خود بازاریابی کنند و این در صورتی است که ملت‌های دیگر را به جای تولید کردن، مصرف کننده بار می‌آورند. بنابراین هر روز مدهای جدیدی را با تبلیغات وسیع و گران قیمت و انواع وسایل تبلیغی مدرن خود برای خریدار عرضه می‌کنند که ملت‌ها باید اهداف شوم این غارتگران را درک کنند و کاملاً هوشیار و آگاه باشند و تن بر خواسته‌های پوچ آنان ندهند.



غربیها با اشاعه فرهنگ ولخرجی و اسراف در جوامع بشری خصوصاً در کشورهای توسعه نیافته از آن به عنوان یک حربه برای اهداف خود در جهان استفاده می نمایند و از این طریق توانسته اند بازار فروش برای کالاهای مصرفی اضافی خویش فراهم کنند و همچنین موفق شده اند تا توده‌های مردم را همواره درگیر تامین هزینه‌های سنگین زندگی و پر کردن خلاء های ناشی از مصرف بی‌رویه سازند.



لزوم بیداری و هوشیاری در قبال ترفندها و تهاجمات فرهنگی و اقتصادی غربیها امری ضروری است و در این امر بینش و آگاهی اهمیت زیادی دارد. این را باید بدانیم که اسراف در مصرف کالاهای غربی خدمت به تولیدکننگان غربی است که هدفی جزپر کردن جیب خودشان و خالی کردن جیب ما ندارند.

یکی از راههای مبارزه با مصرف گرایی و مدگرایی مورد تبلیغ غربیها استقبال از تولیدات داخلی و رواج دادن فرهنگ خود اتکایی است؛ امری که مورد تایید و تاکید فرهنگ اسلامی ما هست. در این امر مسئولیت اصلی بر عهده دولت و عوامل فرهنگی و رسانه ای داخلی است تا "بازگشت به داخل" را در همه ابعاد ترویج نمایند.

خوشبختانه کشور ما زمینه ها و امکانات خوبی چه از بعد فرهنگی و تاریخی و چه از نظر ظرفیت های مادی و تولیدی برای مقابله با فرهنگ مصرفی غربیها دارد، اما این امکانات و ظرفیت ها باید مورد استفاده قرار بگیرند و برنامه ریزی برای بهره برداری مطلوب از آنها در همه سطوح صورت بگیرد.

آنچه باید مورد تاکید همیشگی قرار بگیرد این است که مبارزه با یک فرهنگ مهاجم نامطلوب فقط با کار فرهنگی دامنه دار و آموزش نسل ها ممکن است و صرف تاکیدات شفاهی موثر نیست، لذا باید در امر آموزش مردم و نهادینه کردن اعتماد به تولیدات داخلی برنامه ریزی و کار جدی انجام بگیرد.