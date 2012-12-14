دشمنان همواره از وحدت مسلمین در هراس بوده اند/ تفرقه ابزار دست استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: همین وحدت و برادری بود که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند و استکبار جهانی امروز نگران است که این وحدت در کشورهای فلسطین، سوریه و سایر کشورهای اسلامی، برای آنها دردسرساز شود.

وی افزود: همین امر سبب شده تا استکبار جهانی به ویژه مثلت شوم آمریکا،‌ اسرائیل و انگلیس، همواره در صدد توطئه چینی علیه ملت مسلمان به ویژه مردم ایران هستند و در تلاشند با اقدامات مختلف تفرقه افکنی کنند.

اهداف دشمن با تفرقه افکنی میان مسلمین تامین می شود

ناصری تاکید کرد: منافع دشمن در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی با اختلاف میان ملتها تامین می شود به همین دلیل حال که همبستگی میان برخی کشورهای مسلمان با ایران ایجاد شده، دشمن منافع خود را در خطر می بیند.

وی عنوان کرد: برای اینکه دشمن از پای درآید باید همواره در مقابل دسیسه های او هوشیار و آگاه بود و بدانیم که دشمن قصد برادری با ما ندارد بلکه قصد تفرقه اندازی و حکومت دارد.

ناصری با بیان اینکه همین بیداری اسلامی، حاصل اتحاد مسلمین و سرمشق گرفتن آنها از انقلاب های موفق به ویژه انقلاب اسلامی ایران است، تاکید کرد: بیداری اسلامی خواب را از چشم دشمنان گرفته است.

مردم سوریه در مقابل توطئه های آمریکا و اسرائیل هوشیارانه عمل کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات کشور سوریه تاکید کرد: مردم سوریه باید در مقابل توطئه های آمریکا و اسرائیل هوشیارانه عمل کنند.

ناصری، مسلمان کشی در کشورهای سوریه، فلسطین، لبنان و ... را حرکاتی وحشیانه دانست و افزود: کسانی این اعمال ددمنشانه را انجام می دهند و کسانی در برابر این حرکات سکوت می کنند که داعیه دار حقوق بشر هستند.

وی عنوان کرد: اینها از حقوق بشر هیچ چیز نمی دانند زیرا حق انسانها را بر اساس منافع خود تعریف می کنند و هر جا که منافع و چهره آنها در معرض خطر باشد، حق و حقوق را آنطور که می خواهند تعریف می کنند.

دکتر مفتح حلقه واصل حوزه و دانشگاه بود

خطیب جمعه یزد د ربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت آیت الله مفتح و گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار اظهار داشت: دکتر مفتح حلقه واصل حوزه و دانشگاه بود و خدمات علمی و فرهنگی بسیاری به انقلاب اسلامی ارائه داد.

ناصری تاکید کرد: امروز نیز کشور نیازمند وحدت بیش از پیش حوزه و دانشگاه است و با اتحاد این دو باید به شکوفایی کشور برسیم.