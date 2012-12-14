کنار گذر 72 کیلومتری شمالی مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنارگذر 72 کیلومتری شمالی مشهد با حضور رئیس جمهورو وزیر راه و شهرسازی، قبل از ظهر جمعه افتتاح شد.

بر پایه این خبر، ساخت این کنارگذر یک هزار و 720 میلیارد ریال هزینه داشته و یکی از پروژه های مهر ماندگار بوده است.

این کنارگذر دارای نقش کلیدی در کاهش ترافیک ورودی و خروجی از دو مسیر اصلی به شهر مشهد بوده و در تسهیل عبور در مسیر ترانزیتی جنوب و مرکز کشور به شمال شرق نقش مهم و اساسی دارد.

گفتنی است، رئیس جمهور صبح امروز در سفر یک روزه خود به مشهد 14 هزار واحد مسکن مهر، بیمارستان در شهرستان های رشتخوار، فیض آباد و کلات، 48 کیلومتر راه روستایی با اعتبار 119 میلیارد ریال، بهره برداری از قطعه اول بزرگراه 6 بانده مشهد- گلبهار به طول 10 کیلومتر و 5 دستگاه پل عابر پیاده با اعتبار 111 میلیارد ریال را نیز افتتاح کرد.