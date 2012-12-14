  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

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تایوان واردات نفت ایران را از نوامبر از سر گرفته است

تایوان واردات نفت ایران را از نوامبر از سر گرفته است

پس از هفت ماه توقف، تایوان واردات نفت خود از ایران را از ماه نوامبر آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس بیزینس، شرکت دولتی CPC تایوان با از سرگیری واردات نفت خام از ایران، به توقف هفت ماهه خرید خود از این کشور پایان داد.

بر این اساس در ماه گذشته میلادی تایوان دو میلیون بشکه نفت خام به ایران سفارش داده است. "کی وای لین" سخنگوی این شرکت با اعلام این مطلب گفت این میزان نفت برای تحویل در اواخر ماه دسامبر خریداری شده است.
 
به گفته وی، هر چند میزان خرید سالانه تایوان از ایران به دلیل تحریمهای مرتبط با موضوع هسته ای این کشور کاهش یافته، اما CPC همچنان به همکاری در زمینه نفتی با ایران ادامه خواهد داد.
کد مطلب 1765947

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