احیای دریاچه ارومیه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه همه قرار بگیرد افزود: برگزاری همایش بین المللی احیای دریاچه ارومیه با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی اقدام ارزشمندی در این راستا بود.

وی ادامه داد:مهمترین عوامل بررسی شده این همایش در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه، کاهش نزولات آسمانی در سالهای اخیر، سدسازی در مسیر رودخانه های حوضه آبریز و سرریز این دریاچه و استفاده بی رویه کشاورزان منطقه در آبیاری مزارع کشاورزی بوده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

حجت الاسلام فخری بازگشایی و رهاسازی آب پشت سدهای شهرچایی ارومیه، شهید کاظمی میاندوآب و زولای سلماس را از مهمترین راهکارهای ارائه شده در این همایش خواند و اظهار امیدواری کرد که بزودی این عملیات به مرحله اجرا درآید .

انقلاب اسلامی ایران مدیون اقشار دانشگاهی و حوزوی است

امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت آیت الله مفتح و نامگذاری این روز به عنوان روز وحدت و دانشگاه گفت: این مبارز نستوه به عنوان استاد حوزه و دانشگاه فعالیت های بسیار مهمی در راستای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آگاهی بخشی به افکار عمومی جامعه داشته است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران و ماندگاری این انقلاب را مدیون دو قشر دانشجویی و حوزوی دانست اظهارداشت: قشر دانشگاهی و حوزوی به عنوان نزدیک‌ ترین اقشار به جامعه علمی کشور می‌توانند خود را به عنوان دارندگان دانایی معرفی کرده و در این راه تمام توان خود را برای بهره‌ مندی مردم از جنبه‌های مختلف علوم روز به کار برند .

حجت الاسلام فخری با اشاره به آیات قرآنی در مورد لزوم توجه مسلمانان به افزایش علم خود، گفت: این آیات نشانی از معجزات انبیای پیش از اسلام هستند که در واقع نوعی یادآوری برای مسلمانان به حساب می‌آید که تمام ادیان الهی در سایه برخورداری از علم و تقوا توانسته ‌اند به پیروزی و موفقیت‌های خود دست یابند .