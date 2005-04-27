95 درصد سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن جذب شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق جهانگيري در جريان افتتاح چند طرح صنعتي در استان آذربايجان شرقي با بيان اين مطلب گفت: براي توسعه اقتصادي كشور از لحاظ صادرات و ورود تكنولوزي بايد به سمت سرمايه گذاري خارجي حركت كرد كه خوشبختانه قوانين و مقررات در زمينه تشويق سرمايه گذاري خارجي تصويب نشده است.

وي افزود: يكي از دستاوردهاي حساب ذخيره ارزي ، تسريع در زمان راه اندازي طرحها است كه موجب شده زمان راه اندازي طرحها از پنج سال به حدود 5/2 سال كاهش يابد.

وي با اشاره به اينكه بستر سازي هاي مشاركتي و حمايتي براي سرمايه گذاران فراهم شده است ، تصريح كرد: دربخش صنعت اولويت اين وزارتخانه در فناوريهاي پيشرفته است و سرمايه گذاري در اين بخش را تشويق مي كند.

وزير صنايع و معادن گفت: مسوولان رده بالاي كشور نيزبا علاقه مندي و حمايتهاي خود پشتيبان شكل گيري و توسعه فناورهاي پيشرفته هستند كه تشكيل ستاد نانو از آن جمله است.

جهانگيري با اشاره به خطر پذيري سرمايه گذاري در بخشي ازفناورهاي پيشرفته، حمايت دولت را لازمه كار دانست و گفت: گرچه سرمايه گذاران در بخش صنعتي و اقتصادي از درآمدهاي مناسبي برخوردار مي شوند اما نظامهاي مالي، پژوهشي ، بيمه اي و توسعه اي كه مورد توجه قرار گرفته است بايد تقويت كننده بستر توسعه باشد.

به گفته وي، چشم انداز20 ساله كشور و هدف جايگاه برتر علمي و صنعتي در منطقه، وظيفه سنگين را بر عهده ما گذاشته است ، اگر چه مزيتهاي نسبي طبيعي ما مي تواند به توسعه شتاب بخشد و پايه براي اولويت دهي به فناورهاي باشد اما خلاقيت و نوآوري با جوان بودن جامعه، عامل انساني است كه شاخص اصلي در توسعه فناوري است.

در چريان سفر جهانگيري به استان آذربايجان شرقي بهره برداري از سه واحد صنعتي و طرح توسعه يك واحد صنعتي ديگرآغاز شد.