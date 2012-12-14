تقدیم استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی به پادشاه مالزی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جلال فیروزنیا پس از این مراسم طی نشستی با پادشاه مالزی درباره توسعه روابط دو کشور گفتگو کرد.

سفیر ایران در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به پادشاه مالزی بر اهمیت روابط دوکشور ایران و مالزی بعنوان دو کشور مسلمان تاکید کرد.

وی افزود : با توجه به اهمیت و نقش ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین نقش مالزی در جنوب شرق آسیا فرصت های بسیاری برای توسعه روابط دوکشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجوددارد که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

پادشاه مالزی نیز با اشاره به روابط خوب دو جانبه و همچنین همکاریهای موجود در صحنه های بین المللی مانند: کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و سازمان ملل خواهان توسعه هرچه بیشتر روابط شد .

تانکو المعتصم بالله محب الدین اظهار امیداوری کرد تا با حضور سفیر جدید شاهد توسعه هرچه بیشتر همکاری ها در تمامی ابعاد باشد.