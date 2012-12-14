اختصاص 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش مهر با بیان اینکه حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شهرهای بالای 25 هزار نفر پرداخت شده است گفت: ارزش زمین‌های اختصاص یافته به مسکن مهر 20 هزار میلیارد تومان بوده است که در شهرهای بالای 25 هزار نفر این رقم 12 هزار میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره مسکن ویژه تهرانسر گفت: ساخت و ساز در تهرانسر آغاز شده است و به دلیل اینکه از 2 هزار و 450 نفر ثبت نامی به دلیل افزایش قیمت ارز و سکه 650 نفر انصراف دادند برنامه‌ای برای ساخت این مسکن در دیگر مناطق تهران نداریم زیرا تعداد متقاضیان کمتر از تعداد ثبت نام شدگان است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان که یک میلیون هکتار زمین در محدوده شهرها از سوی سازمان کسب شده است اظهار داشت: بالغ بر 30 درصد از این اراضی در دولت نهم و دهم در اختیار گرفته شده و تاکنون بالغ بر 3 میلیون و 200 هزار هکتار زمین ساخت و ساز انجام شده است.

وی با اشاره به این که از ابتدای سال 84، یک میلیون و 900 هزار واحد زمین از سوی سازمان تامین شده است اظهار داشت:‌در قالب پروژه‌های استیجاری، مشارکتی، اجتماعی و حمایتی نیز 270 هزار واحد در دست ساخت است که 57 درصد آن در دولت نهم و دهم تکمیل و به اتمام رسیده است.

مهرآبادی با اشاره به شکل گیری مسکن مهر از سال 86 بیان کرد: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن مهر در کل دو میلیون و 157 هزار واحد بود که در شهرهای بالای 25 هزار نفر یک میلیون و 180 هزار واحد که سهمیه سازمان ملی زمین و مسکن است.

معاون وزیر شهرسازی تصریح کرد: از این تعداد تا کنون یک میلیون و 200 هزار واحد اسکلت و سقف زده است و سفت کاری 924 هزار واحد به اتمام رسیده و 632 هزار واحد هم نازک کاری تمام شده است.

وی افزود: تا پایان اردیبهشت ماه یک میلیون و 50 هزار واحد مسکن مهر به پایان می‌رسد و مابقی که 350 هزار واحد است در مرحله اسکلت و سقف است و تلاش داریم تا پایان دولت به بهره برداری برسد.

مهر آبادی با بیان ای که تا کنون 345 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است،‌گفت: 264 هزار واحد در 22 استان کشور در حال حاضر آماده افتتاح هستند ضمن ‌آنکه امروز از سوی رئیس جمهور 14 هزار واحد مسکن مهر در خراسان افتتاح شد که 9 هزار واحد آن مربوط به شهرهای بالای 35 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه بالغ بر 500 هزار واحد افتتاح شده و یا آماده افتتاح است، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان بیش از 600 هزار واحد را به افتتاح برسانیم.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص خدمات زیربنایی اظهار داشت: سیستم فاضلاب برای 224 هزار واحد تامین شده و 117 هزار واحد از خدمات برق و 97 هزار واحد از آب و 87 هزار واحد هم به گاز نیاز دارند.

مهرآبادی با تاکید بر اینکه حتی یک واحد بدون خدمات زیربنایی تحویل داده نمی‌شود، گفت: در برخی از مواقع مردم به تعاونی‌ها فشار می‌آورند تا هرچه سریعتر واحدها را تحویل بگیرند بنابراین برخی با ارایه تعهدنامه مبنی بر اینکه می‌توانند بدون خدمات زندگی کند وارد واحدها شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت خدمات روبنایی در شهرهای بالای 25 زهرا نفر اظهار داشت:‌ 207 باب مدرسه در گذشته ساخته شده بود و در حال حاضر هم در واحدهای مسکن مهر علاوه بر تامین زمین 358 باب مسجد در شهرهای بالای 25 هزار نفر در حال ساخت است که 26 مسجد تحویل داده شده و 259 باب مسجد در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه 275 باب مدرسه در حال ساخت در این شهرها است گفت:‌20 مدرسه تحویل شده و 180 باب مدرسه در حال ساخت است.