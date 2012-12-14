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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

حجت الاسلام پورصادقی:

حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت ملت هستند

حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت ملت هستند

مهریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت مهریز گفت: حوزه و دانشگاه در رأس دین و علم دو بال پیشرفت هر جامعه و ملتی هستند و باید با کمک هم زمینه های پیشرفت کشور را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی پورصادقی در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه این شهرستان به 27 آذر و روز وحدت حوزه و دانشگاه و اهمیت تعامل سازنده بین این دو سنگر مهم انقلاب پرداخت و افزود: علم و دین دو بال رشد و پیشرفت هر جامعه و ملتی هستند و حوزه و دانشگاه بدون هدف‌ مانع پیشرفت هر ملتی می شود.

وی عنوان کرد: حوزه و دانشگاه باید با همکاری هم کشور را بسازند و لازمه های پیشرفت ملت را فراهم کنند و امروز قشر حوزوی و دانشگاهی به هم نزدیکند و باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری خروجی دانشگاه‌ها اسلامی باشد.

پورصادقی به موج بیداری اسلامی در برخی از ملل اسلامی اشاره کرد و افزود: ملت های مسلمان عالم از ظلم و جور آمریکا و سایر قدرت های شیطانی دنیا خسته شده اند و بدنبال رهایی و آزادی هستند.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس اخیر اساتید در قالب موج بیداری اسلامی در تهران گفت: برگزاری این اجلاس در شتاب بخشیدن به موج بیداری اسلامی خیلی موثر است .

خطیب موقت نماز جمعه مهریز با بیان بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در این اجلاس تاکید نمود: همانطوری که رهبر معظم انقلاب در این اجلاس فرمودند:اسلام حقیقی در مقابل آمریکا ایستادگی می کند .

وی افزود: همانگونه که ولی امر مسلمین گفتند، دشمنان از عبارت "بیداری اسلامی" هراس دارند و تلاش بسیاری می کنند تا عنوان "بیداری اسلامی" برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود زیرا دشمنان از بروز اسلام حقیقی و واقعی به شدت وحشت دارند.

کد مطلب 1765956

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