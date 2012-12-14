حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت ملت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی پورصادقی در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه این شهرستان به 27 آذر و روز وحدت حوزه و دانشگاه و اهمیت تعامل سازنده بین این دو سنگر مهم انقلاب پرداخت و افزود: علم و دین دو بال رشد و پیشرفت هر جامعه و ملتی هستند و حوزه و دانشگاه بدون هدف‌ مانع پیشرفت هر ملتی می شود.

وی عنوان کرد: حوزه و دانشگاه باید با همکاری هم کشور را بسازند و لازمه های پیشرفت ملت را فراهم کنند و امروز قشر حوزوی و دانشگاهی به هم نزدیکند و باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری خروجی دانشگاه‌ها اسلامی باشد.

پورصادقی به موج بیداری اسلامی در برخی از ملل اسلامی اشاره کرد و افزود: ملت های مسلمان عالم از ظلم و جور آمریکا و سایر قدرت های شیطانی دنیا خسته شده اند و بدنبال رهایی و آزادی هستند.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس اخیر اساتید در قالب موج بیداری اسلامی در تهران گفت: برگزاری این اجلاس در شتاب بخشیدن به موج بیداری اسلامی خیلی موثر است .

خطیب موقت نماز جمعه مهریز با بیان بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در این اجلاس تاکید نمود: همانطوری که رهبر معظم انقلاب در این اجلاس فرمودند:اسلام حقیقی در مقابل آمریکا ایستادگی می کند .

وی افزود: همانگونه که ولی امر مسلمین گفتند، دشمنان از عبارت "بیداری اسلامی" هراس دارند و تلاش بسیاری می کنند تا عنوان "بیداری اسلامی" برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود زیرا دشمنان از بروز اسلام حقیقی و واقعی به شدت وحشت دارند.