تصاویری از گوشه و کنار قلب پاکستان/ لاهور میراث امپراتوری مغولی

لاهور یکی از شهرهای پاکستان و مرکز ایالت پنجاب این کشور است. این شهر پس از کراچی دومین شهر بزرگ پاکستان محسوب می‌شود.

این شهر مکانی در نزدیکی رودخانه‌ های راوی و وگاه است و به همین دلیل باغات سرسبز و زیبای فراوانی دارد. شهر لاهور به دلیل قرار گرفتن در مرز پاکستان با هند از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

پس از تسلط امپراتوری بریتانیا بر شبه قاره، فرمانروایان انگلیسی بناهای زیادی را در شهر لاهور تاسیس کردند که تعدادی از آنها همچنان استوار به جای مانده که از آن جمله می توان به دادگاه عالی پنجاب، ساختمانهای دانشکده دولتی لاهور، دانشگاه پنجاب، موزه لاهور، دانشکده هنر، تالار مونتگمری، بازار تورنتو و تالار مجلس ایالتی پنجاب و ایستگاه راه آهن لاهور و بسیاری از مراکز دولتی دیگر اشاره کرد.

شهر لاهور به واسطه وجود بناهای پر شکوه تاریخی به جای مانده از امپراتوری مغول و ساخت ساختمانهای جدید با معماری نوین و متفاوت با گذشته همچنان مرکز فرهنگی و تاریخی کشور پاکستان محسوب می شود.

شهر لاهور در بخش شرقی پاکستان و حدود 25 کیلومتری مرز هند در استان پنجاب قرار دارد. آب و هوا در این شهر در زمستانها معتدل است و تابستانهای بسیار گرمی دارد. پوشش گیاهی این شهر به علت بارانهای موسمی زیاد بوده و همیشه سبز است.