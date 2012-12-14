774 واحد مسکن مهر در کاشمر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی ظهر جمعه در این مراسم با اشاره به این که در شهر کاشمر چهار هزارو354 واحد مشمول طرح مسکن مهر بودند افزود: از سال 89 عملیات اجرایی این پروژه عظیم در این شهر آغازشد که سه هزارو259 واحد در قالب اتحادیه های تعاونی و هزار و 95 واحد به صورت خود مالکی است.

محمد حسین فروزانمهر با بیان این که امروز 774 واحدی تحویل متقاضیان گفت: تا کنون هزارو265 واحد در سطح شهرستان تحویل شده است.

فروزان با بیان اینکه شورای عالی مسکن قیمت زمین های مسکن مهررا تغییرداده وبه زودی قیمت نهایی رسما اعلام می شود گفت: با تکمیل آورده متقاضیان در موعد مقرر واحدها تحویل می شود.

وی در خصوص زیر ساخت های مسکن مهرگفت: هیچ گونه محدودیت و مشکلی در خصوص خدمات زیربنایی مثل آب، برق، گاز و مخابرات در سطح پروژهای مسکن مهر نداریم.