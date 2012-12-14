وحدت حوزه و دانشگاه شکننده تئوری سکولاریسم دنیای غرب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن تقوی، ظهر جمعه در پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان اشارهای به شهادت آیتالله مفتح به عنوان یک مجتهدی که تلاش داشت ارتباط خوبی بین دانشگاه و حوزه به وجود آورد، اظهار داشت: در ابتدای انقلاب دشمنان اسلام متدهای پوچی مانند ترور را وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه شهید آیتالله مفتح از محضر بزرگانی مانند علامه طباطبایی و امام خمینی (ره) کسب فیض برده بود، افزود: دشمنان انقلاب فکر کردند با حذف چهرههایی مانند دکتر مفتح، حرکت قطار انقلاب را کند میکنند.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای استان اصفهان با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، تاکید کرد: دنیای غرب و به ویژه آمریکا تلاش داشتند تا با ایجاد واژه سکولاریسم، دین را در کشور خود به انزوا کشانده و آن را سبب عقبافتادگی علمی ملتها جلوه دهند که البته این تفکر، بعدها، به برخی از کشورهای اسلامی نیز سرایت پیدا کرد.
وی تصریح کرد: کشورهای اسلامی که ایدههای سکولاریسم غربی را مد نظر قرار دادند، علاوه بر دور افتادن از دین خود، از مسائلی علمی نیز عقب افتاده و پیشرفتی حاصل نکردند.
تقوی با اشاره به تئوری ولایت فقیه توسط امام خمینی (ره) بیان داشت: این مرد بزرگ با تئوری ناب خود به همگان نشان داد که یک کشور اسلامی میتواند علاوه بر دینداری، از پیشرفتهای خوب علمی نیز بهره ببرد.
وی گفت: به تمام دنیا ثابت کردیم که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت دین و علم، پیشرفت هر چه بهتر بشریت را در مسائل علمی سبب میشود.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای استان اصفهان اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه در ایران الگویی بسیار مناسب برای سایر کشورهای اسلامیست زیرا در ایران و با شکلگیری انقلاب ما با مفاهیمی مانند جامعه دینی و مردمسالاری دینی مواجه هستیم.
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