وحدت حوزه و دانشگاه مشت محکمی بر دهان عوامل استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رفیعی در خطبه های دوم نماز عبادی سیاسی جمعه شهریار با اشاره به تحولات اخیر سیاست جهانی، اظهار داشت: دشمنان اسلام همواره در صدد آسیب رسانی به مسلمانان بوده اند و هم اکنون نیز با علم به اینکه مسلمانان می توانند در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، ورزشی و .... به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند، بدنبال تفرقه افکنی و ایجاد اخلال در امور کشورهای مسلمان هستند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در کشور سوریه، ادامه داد: کشورهای غربی با حمایت از تروریستها در به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و بی دفاع سوریه، مهر تاییدی بر اقدامات وحشیانه و ظالمانه استکبار جهانی می زنند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمان است که ملتهای مسلمان باید با وحدت و همدلی هرچه بیشتر در حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده تلاش کنند که در این میان ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی با دفاع از آرمانهای امام راحل و شهدا، همچنین پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب، علاوه بر دفاع از کیان کشور و انقلاب، به دفاع از حقوق مردم مسلمان در سراسر جهان پرداخته اند.

امام جمعه موقت شهریار ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت الله مفتح، افزود: نسل جوان باید هرچه بیشتر با آرمانهای امام راحل و شهدا آشنا شوند، همچنین باید اعتقادات ملی و دینی را در نسل جوان نهادینه کرد که به این منظور وحدت حوزه و دانشگاه باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در این راه هرچه بیشتر از گذشته بکوشند.

حجت الاسلام رفیعی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه در جامعه امروز و با توجه به تحولات اخیر در سیاست جهان، یک امر ضروری است که می توان با ایجاد فرهنگ وحدت در نسل جوان و دانشگاهی کشور، علاوه بر تحقق آرمانهای امام راحل و شهدا، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبید.