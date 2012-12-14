به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اهداف ثابت ایران موفق شد در مسابقات آسیایی چین و در بخش اسلحه بادی رده بزرگسالان مدال برنز تیمی را کسب کند.



تیم ملی بزرگسالان با الهه احمدی، سیده زهرا هاشمی و صفیه صحراگرد در این مسابقات شرکت کرده است و بعد از چین و هند که به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند به نشان برنز رسید. همچنین در رده انفرادی این رقابت ها، الهه احمدی به مقام ششم دست یافت و سیده زهرا هاشمی رتبه هفتم را از آن خود کرد.