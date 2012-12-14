  1. ورزش
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

بانوان ایران در مسابقات سلاح‌های بادی آسیا سوم شدند

بانوان ایران در مسابقات سلاح‌های بادی آسیا سوم شدند

بانوان تیرانداز ایران در مسابقات اسلحه‌های بادی آسیا که در چین برگزار می‌شود، به مدال برنز تیمی رده سنی بزرگسالان دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اهداف ثابت ایران موفق شد در مسابقات آسیایی چین و در بخش اسلحه بادی رده بزرگسالان مدال برنز تیمی را کسب کند.

تیم ملی بزرگسالان با الهه احمدی، سیده زهرا هاشمی و صفیه صحراگرد در این مسابقات شرکت کرده است و بعد از چین و هند که به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند به نشان برنز رسید. همچنین در رده انفرادی این رقابت ها، الهه احمدی به مقام ششم دست یافت و سیده زهرا هاشمی رتبه هفتم را از آن خود کرد.

کد مطلب 1765965

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