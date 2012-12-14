به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر یعقوب فتح اللهی معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به وضعیت مناسب بخش پژوهش کشور در وضعیت فعلی، گفت: بخش پژوهش کشور در وضعیت مناسبی است و همین مسئله سبب شده تا دشمنان نظام اقدامات جدی تری را علیه کشور انجام دهند و هدف دشمنان نیز تنها جلوگیری از کار فکری، تحقیقاتی و علمی ماست و صحبت های دیگر دشمنان بهانه است.

وی افزود: دانشمندان ما پژوهش و تحقیقات خود را بر اساس اهداف مقدس انقلاب و راهنمایی های اساسی مقام معظم رهبری و برنامه ریزی مسئولان نظام انجام می دهند و پژوهش در کشور ما یکی از رسالت های نظام است و به همین دلیل کار علمی و پژوهشی ما راکد نمی ماند.

وی ادامه داد: کار علمی، فکری، پژوهشی و فناوری در کشور ما پایه گذاری شده و ما به جد مسیر خود را یافته ایم و در چند دهه آینده پرچمدار علم در دنیا خواهیم شد.

فتح اللهی گفت: البته تلاطم های مختلف تا حدودی بر پژوهش نیز تاثیر می گذارد ولی دانشگاه ها باید برنامه هایی را تدوین کنند که تحریم ها کمترین تاثیر را بر بخش پژوهش داشته باشند.

وی اظهار داشت: تحقیقات ما بر اساس اعتقادات و برخاسته از نظام فکری ماست و ما با پژوهش های خود مکتب علمی اسلام را به دنیا عرضه می کنیم.